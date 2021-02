/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Breffage technique virtuel - Réponse préliminaire sur la colchicine/





QUÉBEC, le 3 févr. 2021 /CNW Telbec/ - L'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux convie les représentants des médias à un breffage technique virtuel, le 4 février 2021 de 14 h à 14 h 45.

À la suite de la prépublication des résultats de l'étude COLCORONA, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a demandé à l'INESSS d'analyser les données et d'évaluer la place de la colchicine dans le traitement de patients atteints de la COVID-19 dont l'état de santé ne requiert pas une hospitalisation.

Le breffage technique portera sur la position préliminaire de l'INESSS, en attente de la publication finale de l'article dans une revue révisée par les pairs.

La présentation du Dr Luc Boileau, président-directeur général, et de la Dre Michèle de Guise, vice-présidente scientifique, d'une durée de 25 minutes sera suivie d'une période de questions.

Il sera possible d'obtenir une entrevue avec le Dr Boileau après la conférence en contactant la ligne média au 418 573-3660.

Détails :

L'inscription est obligatoire pour accéder à la salle virtuelle Teams. Le breffage technique se fera à huis clos.

Lien pour s'inscrire : https://fr.surveymonkey.com/r/7HJL99F

Une fois l'inscription reçue, un courriel vous sera transmis dès 13h30 le 4 février 2021 pour accéder à la salle virtuelle.

Heure de connexion : 13 h 45

Début du breffage technique : 14 h 00

L'INESSS a pour mission de promouvoir l'excellence clinique et l'utilisation efficace des ressources dans le secteur de la santé et des services sociaux. Il évalue notamment les avantages cliniques et les coûts des technologies, des médicaments et des interventions en santé et en services sociaux. Il formule des recommandations quant à leur adoption, à leur utilisation ou à leur couverture par le régime public et il élabore des guides de pratique clinique afin d'en assurer l'usage optimal.

