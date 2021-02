Firmenich s'engage à la neutralité carbone dès 2025





Le groupe renforce ses objectifs en faveur du climat, de la nature et de l'humain

GENÈVE, 4 février 2021 /PRNewswire/ -- Firmenich, première entreprise non cotée de parfums et d'arômes au monde annonce aujourd'hui sa nouvelle stratégie ESG, qui amènera le groupe à un bilan carbone positif et un bilan eau neutre d'ici 10 ans. En s'appuyant sur son leadership en matière de durabilité, Firmenich s'est engagé à des objectifs ambitieux dans trois domaines clés : la lutte contre le changement climatique, le respect de la nature et l'humain. Parmi les principaux objectifs de l'entreprise figurent la neutralité carbone des opérations dès 2025 et d'un bilan carbone positif en 2030, 100% de plastique recyclé, 100% des parfums constitués d'ingrédients renouvelables, un engagement pour favoriser l'agriculture régénérative, et la création de 5 000 postes pour les jeunes actifs d'ici 2030.

« En tant qu'entreprise familiale, notre priorité a toujours été de promouvoir un modèle économique durable et inclusif. » déclare Patrick Firmenich, président du conseil d'administration. « Grâce à notre excellence scientifique et guidé par nos valeurs intemporelles, nous nous engageons dans la protection de notre planète pour les prochaines générations. »

« Après avoir atteints nos objectifs environnementaux en 2020 issus de la COP 21, il est désormais temps de passer à la vitesse supérieure sur notre leadership ESG en matière d'ingrédients renouvelables, de parfumerie responsable et de transformation de l'alimentation. » déclare Gilbert Ghostine, PDG Firmenich.

« Les entreprises qui s'engagent aujourd'hui dans les défis environnementaux et sociaux seront les leader de demain. En accélérant le rythme de la transition climatique, nous encourageons toutes les entreprises à se joindre à nous pour réellement faire bouger les lignes. »

Lutte contre le changement climatique

Porté par des objectifs scientifiquement établis, Firmenich est devenue en février 2020, la première entreprise de son industrie à utiliser 100% d'énergies renouvelables pour son alimentation électrique. Elle est aussi une des deux seules entreprises au monde à obtenir pour la troisième année consécutive la note de triple A décernée par le CDP (Carbon Disclosure Project) pour le climat, l'eau et les forêts. De plus, le groupe continue à dissocier sa production de son niveau d'émissions de carbone. Depuis 2015, la production a augmenté de 21,7 %, tandis que les émissions de CO 2 des Scopes 1 et 2 ont diminuées de 44,9 %. Les nouveaux objectifs clés de Firmenich sont :

Neutralité carbone des opérations directes d'ici 2025

Bilan carbone positif des opérations directes d'ici 2030

Neutralité eau des opérations dans les zones de stress hydrique d'ici 2030

Recyclage ou la réutilisation de 100% des déchets plastiques d'ici 2030

Respect de la nature

Alors que l'entreprise source dans la nature ses ingrédients les plus précieux, Firmenich est devenu un membre fondateur de One Planet Business for Biodiversity Coalition (OP2B) durant l'année 2020, avec pour objectif de préserver la biodiversité et d'encourager l'agriculture régénérative.

Grâce à ses ressources scientifiques et sa capacité d'achat, le groupe souhaite se fixer des objectifs scientifiquement reconnus afin de contribuer à la protection de la biodiversité, en s'engageant avec ses clients, fournisseurs et partenaires. Les nouveaux objectifs clés de Firmenich sont :

100% des parfums renouvelables d'ici 2030 (conformément à la norme ISO 1628)

99% d'ingrédients partiellement ou entièrement biodégradables dans le portefeuille de parfums d'ici 2030

100% des mesures de performance environnementales basé sur des objectifs scientifiquement établis

Soutenir la transformation alimentaire par les protéines vertes qui contribuent à la régénération des sols

L'humain au coeur de l'entreprise

En tant qu'entreprise familiale, nous souhaitons transmettre notre héritage aux générations futures en les aidant à acquérir des compétences professionnelles essentielles, et à s'adapter à un monde en constante mutation. Certifié EDGE en matière d'égalité hommes femmes et récompensé par ECOVADIS d'une note de 83/100 pour ses performances environnementales et sociales, le groupe renforce ses actions pour la protection des droits de l'homme, par des actions de sensibilisation et de formation au sein de l'entreprise, et auprès de ses fournisseurs. Les nouveaux objectifs clés de Firmenich sont :

Salaires décents et égalité salariale dans les pays dans lesquels le groupe opère

Amélioration continue de la sécurité des collaborateurs sur les sites du groupe

Création de 5 000 emplois pour les jeunes actifs d'ici 2030

10% de personnes en situation de handicap parmi nos salariés d'ici 2030

« Les Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD) sont intégrés à l'ensemble de nos activités, ce qui donne à tous une vision claire des transformations que nous devons opérer au cours de la décennie à venir. » ajoute Bérangère Magarinos Ruchat, directrice du développement durable chez Firmenich. « Pour atteindre nos objectifs ambitieux, nous avons décidé de nous imposer des objectifs scientifiquement établis et quantifiables, vérifiés de manière indépendante. »

Parallèlement à l'action menée tout au long de sa chaîne d'approvisionnement et de ses opérations, Firmenich reste engagée dans le développement de parfums et d'arômes durables en élargissant sa palette d'ingrédients biodégradables et renouvelables. Depuis plus de 20 ans, le groupe a mis en oeuvre les principes de la chimie verte grâce à ses efforts en matière de recherche et le développement. En outre, l'entreprise renforce en permanence ses moyens de traçabilité en collaboration avec ses équipes d'approvisionnement et d'innovation digitale.

