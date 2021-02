Plan de relance économique 2021 « Agir maintenant pour préparer la relance » - Montréal multiplie les mesures pour soutenir la relance du centre-ville





MONTRÉAL, le 4 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Afin de stimuler la relance du centre-ville et soutenir les commerces qui ouvriront leurs portes à compter du 8 février, la Ville de Montréal prolonge la gratuité des stationnements tarifés sur rue dans l'arrondissement de Ville-Marie les vendredis soirs de 18 h à 20 h, tant que le couvre-feu est en vigueur, et durant les fins de semaine et ce, jusqu'au 28 février 2021. Pour garantir l'animation culturelle du centre-ville et contribuer à son attractivité, le Festival Montréal en Lumière (MEL) sera pour sa part exceptionnellement prolongé jusqu'au 28 mars, tout comme les installations du Partenariat du Quartier des Spectacles. Ces prolongations sont rendues possibles grâce à un appui financier supplémentaire de 282 000 $ de la Ville de Montréal, qui s'ajoute à l'enveloppe de 600 000 $ accordée pour la tenue régulière du Festival Montréal en Lumière.

De plus, les Montréalaises et les Montréalais sont invités à encourager les restaurateurs et les hôteliers de la métropole dans le cadre du 22e Festival MEL, qui reçoit un soutien financier additionnel de 100 000 $ pour son volet gastronomique élargi et sa campagne J'adore mon resto. Ces annonces s'inscrivent dans le cadre du Plan de relance économique 2021 « Agir maintenant pour préparer la relance », dont l'enveloppe de 60 M$ prévoit une stratégie pour un centre-ville fort et résilient.

« La pandémie a forcé l'annulation de plusieurs événements et festivals depuis un an, mais la Ville de Montréal estime qu'il est essentiel de continuer de soutenir les organismes culturels qui sont derrière l'organisation de ces activités qui font la réputation de la métropole. Nous sommes particulièrement heureux que Montréal en Lumière puisse se tenir cette année de façon prolongée, malgré le contexte difficile que nous connaissons. Cela permettra aux Montréalaises et aux Montréalais de retrouver un festival devenu incontournable, qui leur offrira certainement une bonne dose de bonheur. En prolongeant la gratuité des stationnements tarifés sur rue les vendredis soirs et les week-ends, nous facilitons par ailleurs l'accès aux artères commerciales et encourageons la population à visiter nos commerces locaux et à cueillir des repas pour emporter chez nos restaurateurs préférés qui ont grandement besoin de notre soutien », a déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« Montréal en Lumière fait rayonner des artistes, des chefs et le savoir-faire de Montréal. Les activités qui se dérouleront au centre-ville contribueront à aider le milieu de la restauration et de l'hôtellerie, deux secteurs durement frappés par la pandémie. La gratuité des stationnements répond quant à elle à la demande des commerçants pour les appuyer dans leurs efforts visant à attirer les consommateurs dans leurs commerces. Nos actions communes feront une différence pour l'économie montréalaise. Tous ensemble, encourageons l'achat local », a souligné Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial et du design au comité exécutif.

« La tenue prolongée de Montréal en Lumière sera assurément un baume pour le centre-ville, qui est durement touché en cette période difficile. Plus que jamais, j'invite les Montréalais et les Montréalaises à venir se balader et découvrir leur centre-ville en toute sécurité. Et bien sûr, je les invite à en profiter pour faire des achats chez nos commerçants, commander dans nos restos et faire de nouvelles découvertes. Notre centre-ville a tellement à offrir, d'autant plus qu'avec la gratuité du stationnement sur rue et les milliers de places de stationnement en souterrain, l'accès y sera facilité », a ajouté Glenn Castanheira, directeur général de Montréal centre-ville.

« Nous sommes heureux de pouvoir tenir le Festival Montréal en Lumière du 4 au 28 mars, malgré la situation actuelle. Le festival se veut rassembleur et festif, il apportera un peu de couleur et de lumières en ces temps difficiles. Sans nos partenaires à nos côtés, comme la Ville de Montréal, nous n'aurions pas pu proposer cette sélection d'activités uniques et originales. Nous avons très hâte de vous dévoiler toute la programmation. Il y en aura pour tous les goûts », a affirmé Jacques Primeau, directeur général de L'Équipe Spectra.

Une programmation adaptée au contexte actuel

Montréal en Lumière contribuera à soutenir le secteur culturel et l'économie de Montréal. Le volet gastronomique misera sur la promotion de l'offre à commander avec des concepts innovants venant en aide aux restos et hôteliers montréalais :

Les Bonnes Tables : des repas à emporter de restaurateurs montréalais, mettant à l'honneur des producteurs locaux ;

: des repas à emporter de restaurateurs montréalais, mettant à l'honneur des producteurs locaux ; Couette & Gastronomie : en partenariat avec les hôteliers de Montréal, afin d'inciter les visiteurs à réaliser des achats croisés de nuitées à l'hôtel avec livraison de repas auprès des hôtels et restaurants montréalais ;

: en partenariat avec les hôteliers de Montréal, afin d'inciter les visiteurs à réaliser des achats croisés de nuitées à l'hôtel avec livraison de repas auprès des hôtels et restaurants montréalais ; Série Chefs en ébullition : des capsules numériques mettant de l'avant les chefs montréalais et favorisant les rencontres avec les restaurateurs qui ont fait preuve de résilience ;

: des capsules numériques mettant de l'avant les chefs montréalais et favorisant les rencontres avec les restaurateurs qui ont fait preuve de résilience ; Campagne J'adore mon resto : campagne de promotion de la gastronomie locale à travers tout le Québec.

Pour plus d'informations sur Montréal en Lumière 2021.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 4 février 2021 à 08:00 et diffusé par :