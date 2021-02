Appian nomme une nouvelle directrice marketing





Une professionnelle chevronnée de la technologie d'entreprise apporte des décennies d'expérience et un palmarès avéré afin de promouvoir la notoriété de la marque Appian sur le marché de l'automatisation low-code

PARIS, France, 4 février 2021 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN) a annoncé aujourd'hui la nomination de Denise Vu Broady au poste de directrice marketing d'Appian. Broady dirigera les efforts de marketing et de communication d'Appian à l'échelle mondiale et façonnera la stratégie de marketing afin de diriger la prochaine phase de croissance.

Forte de plus de 24 ans d'expérience en technologie d'entreprise, Broady a contribué à la croissance de start-ups et a dirigé une unité opérationnelle complexe de logiciels de 10 milliards de dollars avec plus de 3 000 produits chez SAP. Elle est une dirigeante exceptionnelle et une experte dans la fidélisation de marques et la création de valeur pour les entreprises.

« Denise Broady apporte à Appian un nouveau niveau de sophistication et de capacité dans le software marketing , a déclaré Matt Calkins, PDG d'Appian. Elle a une grande énergie et des exigences élevées, un grand sens du contact et une vision claire de la direction que nous devons prendre. »

Avant de rejoindre Appian, Broady était la COO de la division Industry Cloud chez SAP, où elle s'occupait de la commercialisation, la stratégie, le marketing, la communication et les opérations. Elle a également été CMO et COO de WorkForce Software en plus d'occuper divers postes de direction chez TopTier (une start-up acquise par SAP) et Clarkston Group.

« Je suis ravie de rejoindre Appian, et la puissance de la plate-forme d'Appian pour résoudre rapidement les problèmes complexes des clients est extrêmement impressionnante, s'est réjouie Broady. J'ai hâte d'accélérer l'helan qu'Appian a déjà pris et de développer encore davantage la notoriété de la marque à l'échelle mondiale. »

À propos d'Appian

Appian fournit une plate-forme d'automatisation low-code qui accélère la création d'applications commerciales à fort impact. Un grand nombre des plus grandes organisations du monde utilisent les applications Appian pour améliorer l'expérience client, atteindre l'excellence opérationnelle et simplifier la gestion des risques et la conformité au niveau mondial. Pour plus d'informations, consultez le site : www.appian.fr

Énoncés prospectifs

