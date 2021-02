WorldRemit annonce des gagnants au Royaume-Uni et en Norvège suite à une promotion lancée pendant les fêtes et destinée à aider les bénéficiaires philippins à créer une entreprise





WorldRemit, une entreprise leader dans le domaine des paiements numériques transfrontaliers, a annoncé les gagnants de sa récente promotion pour l'ouverture de magasins de riz Grainsmart en franchise destinée à permettre aux clients d'offrir à leurs bénéficiaires la possibilité de débuter une activité commerciale aux Philippines. Les clients ont participé à la promotion en envoyant de l'argent aux Philippines et en désignant un bénéficiaire de leur choix. Les gagnants englobent des professionnels de santé de première ligne et des enseignants d'un certain nombre de pays, notamment le Royaume-Uni, la Norvège, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Suède et les États-Unis. Les bénéficiaires ouvriront désormais des magasins Grainsmart à travers les Philippines dans des villes telles que Cebu, Davao, San Carlos et Tagum City.

« Nous sommes très heureux d'offrir aux bénéficiaires l'excellente opportunité de démarrer une activité commerciale qui leur permettra de subvenir aux besoins de leur famille et d'obtenir une plus grande stabilité financière. Les franchisés ont la possibilité de développer ces magasins et de potentiellement générer des emplois pour les membres de la communauté en général. Cela souligne notre engagement à aider les travailleurs philippins de l'étranger à soutenir ceux qui leur sont chers chez eux », a déclaré Earl Melivo, directeur de pays pour les Philippines chez WorldRemit.

Benjamin Batac, PDG de Grainsmart a ajouté : « C'est un honneur de conclure un partenariat avec une entreprise comme WorldRemit qui partage nos valeurs. Avec de nombreux contrats de franchise déjà signés, cette promotion génèrera des emplois durables et permettra d'apporter également un appui indispensable aux paysans philippins, dont beaucoup sont confrontés à des défis dus à la pandémie et aux récentes catastrophes naturelles ».

La gagnante Emilie Ann Estavas, qui travaille comme aide-soignante dans une maison de retraite de l'Oxfordshire, a déclaré : « Je suis très heureuse et ravie d'avoir gagné ce prix et très reconnaissante envers WorldRemit et Grainsmart. Cela est une véritable surprise. Le package Pangkabuhayan permettra à ma famille aux Philippines de démarrer une activité commerciale, cela est une immense bénédiction et apporte une grande aide. C'est une excellente opportunité et j'ai l'intention de développer l'activité pendant que nous travaillons encore ici à l'étranger. J'espère et je prie pour que Dieu bénisse cette activité et la fasse prospérer afin que dans un proche avenir, nous puissions, grâce à elle, prendre notre retraite anticipée, rentrer chez nous et continuer à la gérer avec ma famille. Croisons les doigts ! ».

La gagnante, Melissa Zibas, employée de première ligne a désigné son cousin Adan qui vit à San Carlos City, Pangasinan comme bénéficiaire. Elle a déclaré : « Adan est un ancien marin plutôt audacieux comme moi, je sais donc qu'il assurera la grande réussite du magasin Grainsmart. Nous sommes une famille très unie, j'espère ainsi que nous pourrons développer l'activité commerciale et englober d'autres membres de notre famille. En raison de la pandémie de la covid-19, la vie de tout le monde a véritablement été soumise à rude épreuve, c'est ainsi fantastique de démarrer une activité dont les gens auront besoin car le riz est notre denrée de base ».

Rosa Mae, qui vit en Norvège et étudie afin de devenir éducatrice auprès des jeunes, a choisi sa soeur Rhea comme bénéficiaire. Rhea, qui vit et travaille à Tagum City en tant que secrétaire médicale, a déclaré : « Je suis très reconnaissante envers ma grande soeur pour m'avoir offert cette opportunité. Elle me manque tellement maintenant qu'elle vit à Oslo, à plus de 16 000 kilomètres. C'est en envoyant de l'argent via WorldRemit qu'elle subvient à nos besoins et garde contact, et désormais cela m'offre aussi la possibilité de démarrer ma propre entreprise. Nous avons grandi à Davao de Oro et nos parents y vivent toujours, j'ai donc hâte de diriger la franchise Grainsmart avec eux ».

Chaque franchise Grainsmart comprend :

60 sacs (25 kg chacun) de riz

Une tablette entièrement configurée pour un compte centralisant le paiement des factures

Une signalisation commerciale, du matériel marketing ainsi que d'autres accessoires commerciaux

Un programme de formation et de mentorat en ligne qui fournissent des conseils permettant de créer une entreprise florissante

En plus de la pandémie de la COVID-19, les philippins ont également dû faire face aux ravages causés par le super-typhon Goni et le typhon Vamco, provoquant le déplacement de milliers de personnes et la destruction de leurs moyens de subsistance.

