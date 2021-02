Examens de conduite théorique et pratique - Une unité mobile sera bientôt à Dolbeau-Mistassini

La Société de l'assurance automobile du Québec informe la population de Dolbeau-Mistassini et des environs de la visite prochaine d'une unité mobile qui permettra aux personnes désirant obtenir un permis de conduire ou un permis d'apprenti conducteur...

Au cours de ces dernières années, la Turquie est devenue l'un des principaux producteurs et sous-traitant pour les constructeurs automobiles européens. Grâce à son savoir-faire et à sa main d'oeuvre qualifiée, le secteur automobile et de...