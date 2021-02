Vente de Groupe Emballage Spécialisé (GES)





MONTRÉAL, le 4 févr. 2021 /CNW Telbec/ - L'acquisition récente de l'entreprise montréalaise « Groupe Emballage Spécialisé » (« GES » ou la Compagnie) par la société privée d'investissement Altamont Capital Partners (« ACP ») se traduira par une augmentation des emplois notamment au Québec, a annoncé son fondateur, Paul Gaulin.

Installé à Pointe-Claire, GES est un fournisseur intégré de produits d'emballage de protection qui exploite deux divisions, IVEX et Engineered Packaging, comptant 16 établissements aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Fondée il y a 40 ans par Paul Gaulin, GES n'a cessé de croître pour devenir un leader de l'industrie de l'emballage spécialisé dans toute l'Amérique du Nord.

ACP est une société d'investissement privée basée à Palo Alto, en Californie. Elle gère plus de 2,5 milliards de dollars d'actifs et concentre ses investissements dans les entreprises du marché intermédiaire.

« L'ampleur de la transaction, surtout si l'on considère qu'elle a eu lieu en pleine tempête COVID, représente l'aboutissement des efforts déployés tout au cours de ma vie et reflète les solides performances - actuelles et historiques ainsi que l'excellente réputation dont jouit GES dans un marché très concurrentiel et dans son industrie », a déclaré Paul Gaulin, pour qui la transaction marque une étape importante dans sa carrière d'entrepreneur.

M. Gaulin ajoute : « plus important encore, elle reconnait le potentiel de croissance important de GES pour les années à venir. La Société est entre bonnes mains et je suis très fier et enthousiaste d'en demeurer partenaire. Je tiens à exprimer mes remerciements à tous nos employés, clients, fournisseurs et partenaires, dont l'appui a été essentiel au cours des dernières années, ainsi que ma profonde gratitude envers notre chef de la Direction financière, Mme Caroline Bourdon, pour son rôle dans la réalisation de cette transaction. »

Raymond Chabot Grant Thornton a agi comme conseiller financier, et BCF Avocats d'affaires et Morency, Société d'avocats s.e.n.c.r.l. ont servi de conseiller juridique à SPG.

