Alithya annoncera le 11 février ses résultats du 3e trimestre de l'exercice 2021

MONTRÉAL, le 4 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le jeudi 11 février 2021, Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya ») divulguera ses résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2021 terminé le 31 décembre 2020.

Alithya tiendra également une conférence téléphonique suivie d'une période de questions et réponses pour les analystes financiers à 9 h 00 (HE).

Les états financiers, le rapport de gestion et la présentation seront publiés sur le site d'Alithya dans la section Investisseurs (https://www.alithya.com/fr/investisseurs).

Conférence téléphonique Date : Le 11 février 2021 Heure : 9 h 00 (heure de l'est) Numéro de téléphone : > 1.833.921.1635 et code d'accès 5147045 pour les participants en Amérique du Nord > 1.236.389.2651 et code d'accès 5147045 pour les participants à l'extérieur de l'Amérique du Nord Webdiffusion simultanée : https://www.icastpro.ca/aahx8b

Réécoute

Pour celles et ceux qui ne peuvent pas participer à l'appel en direct, une rediffusion sera disponible jusqu'au samedi 13 mars 2021, en composant le 1.855.859.2056, code d'accès 5147045.

À propos d'Alithya

Groupe Alithya inc. est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord. Fondée en 1992, Alithya compte plus de 2 200 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les services applicatifs, les solutions d'entreprise et les données et l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe afin d'élaborer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, manufacturier, de l'énergie renouvelable, des télécommunications, du transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur alithya.com.

