AirConsole apporte des jeux à Zoom, Google Meet et Microsoft Teams

ZURICH, 4 février 2021 /PRNewswire/ -- Les entreprises et leurs employés ont du mal à s'adapter au télétravail. Les interactions sociales quotidiennes telles que les pauses-café, les déjeuners ou les discussions dans le couloir ont toutes été éradiquées par la pandémie. Les appels vidéo liés au travail font désormais partie de la routine quotidienne, mais ils ne remplacent pas toutes les interactions sociales habituelles.

« AirConsole Meet met le jeu au service des appels vidéo. Les jeux permettent aux équipes de se rassembler comme si elles étaient dans la même pièce. Une activité amusante avec l'équipe est particulièrement appréciée ces jours-ci par tous nos employés », déclare Andrin von Rechenberg, PDG d'AirConsole.

Grâce au Cloud, vous pouvez jouer aux jeux AirConsole Meet instantanément dans tout service de vidéoconférence qui offre le partage d'écran, comme Zoom.us, Google Meet ou Microsoft Teams. L'hôte de la réunion ouvre meet.airconsole.com sur son ordinateur et partage son écran pendant l'appel. Chaque participant à la réunion utilise son smartphone pour contrôler le jeu qui se déroule dans la vidéoconférence, tout en pouvant voir les visages de chacun et partager ses émotions. Aucune installation de logiciel n'est nécessaire, tout est basé sur le Web.

Il y a plus d'une dizaine de jeux sur AirConsole Meet, y compris des quiz qui permettent de tester si vous connaissez bien vos collègues, des jeux de dessin qui finissent généralement par des rires et des jeux d'aventure qui nécessitent beaucoup de coopération. Vous pouvez également créer votre propre jeu d'entreprise,ce qui est une excellente méthode pour engager votre équipe de manière ludique après une présentation en ligne.

« Être proche des équipes, intégrer de nouveaux collaborateurs et entretenir la culture d'entreprise sont de véritables défis en ces temps difficiles. Nous espérons réunir des équipes à travers le monde grâce à AirConsole Meet. Il a remarquablement bien fonctionné pour nous et est rapidement devenu une partie intégrante de nos appels d'équipe et de nos réunions virtuelles à l'échelle de l'entreprise » déclare Anthony Cliquot, directeur d'exploitation d'AirConsole.

Pendant la phase d'accès initial, AirConsole Meet est entièrement gratuit et accessible instantanément sur meet.airconsole.com .

À propos d'AirConsole

AirConsole est une start-up en pleine expansion basée à Zurich, en Suisse. Fondée par un ancien employé de Google et entrepreneur en série Andrin von Rechenberg, la société s'est rapidement fait connaître en proposant une console de jeu sur le Cloud accessible instantanément qui utilise les smartphones comme manettes de jeu dans le monde entier. Plus de 7 000 développeurs dans le monde ont co-créé plus de 190 jeux publiés sur AirConsole, qui ont été consommés en retour par plus de 10 millions de joueurs de plus de 190 pays. À ce jour, l'équipe d'AirConsole a levé 7,4 millions USD.

