Franklin Templeton Canada lance des fonds actifs d'innovation pour tirer parti des 50 années d'expertise en investissement dans l'innovation de l'entreprise





TORONTO, le 4 févr. 2021 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui le lancement du Fonds d'innovation Franklin et du FNB actif d'innovation Franklin (FINO), qui investissent activement dans des entreprises qui sont des chefs de file en matière d'innovation, tirent parti des nouvelles technologies et profitent des nouvelles conditions de l'industrie dans une économie mondiale en évolution dynamique.

« Alors que l'innovation continue de stimuler la création de richesse dans l'économie, nos fonds d'innovation font appel à la gestion active pour naviguer parmi les complexités de l'investissement dans les percées et les technologies émergentes », a déclaré Duane Green, président et chef de la direction, Franklin Templeton Canada. « En s'appuyant sur l'histoire de plus de 50 ans de cette stratégie et sur le solide succès en matière d'investissement de Matthew Moberg, gestionnaire de portefeuille, et du Groupe de gestion des actions Franklin, basé près de la Silicon Valley, les investisseurs canadiens peuvent maintenant accéder à cette expertise en matière d'investissement dans l'innovation dans un FNB ou un fonds commun de placement. »

M. Moberg, CPA, est gestionnaire de portefeuille du Franklin DynaTech Fund, un fonds de 20 milliards de dollars américains enregistré aux États-Unis et le fonds le plus vendu aux États-Unis de l'entreprise en 2020, depuis 16 ans; il gère également des fonds d'innovation pour des investisseurs mondiaux. Il s'appuie sur les ressources approfondies du Groupe de gestion des actions Franklin, qui comprend plus de 50 professionnels de l'investissement soutenant la recherche et la gestion de portefeuille pour des portefeuilles d'actions américains, mondiaux et sectoriels.

« Des changements rapides et des percées importantes se produisent dans des domaines clés, entre autres le commerce électronique mondial, la génomique, les machines intelligentes, la finance et les données exponentielles », a déclaré M. Moberg, premier vice-président et gestionnaire de portefeuille, Groupe de gestion des actions Franklin, qui gère les nouveaux fonds. « La recherche approfondie et la gestion active sont des facteurs clés pour investir dans les technologies et les idées qui, selon nous, sont prêtes à générer de la valeur économique et un potentiel de croissance pour nos investisseurs, dans un avenir proche et au-delà. »

Le FINO, inscrit à la Bourse de Toronto (TSX), investit la quasi-totalité de ses actifs dans des titres du Fonds d'innovation Franklin. Il s'agit du plus récent ajout à la plateforme de FNB diversifiée et novatrice de Franklin Templeton, conçue pour offrir de meilleurs résultats aux clients pour une gamme de conditions de marché et d'occasions d'investissement. La gamme de produits comprend des FNB à gestion active, à bêta intelligent et à gestion passive dans de multiples catégories d'actifs et secteurs géographiques.

À propos de Franklin Templeton

La Société de Placements Franklin Templeton (aussi appelée Franklin Templeton Canada) est une filiale de Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN), une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 165 pays. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Grâce à ses gestionnaires de placements spécialisés, l'entreprise possède des capacités étendues en matière d'actions, de titres à revenu fixe, de solutions multi-actifs et alternatives. Avec des bureaux dans plus de 30 pays et environ 1 300 professionnels des placements, l'entreprise basée en Californie a plus de 70 ans d'expérience en placements et environ 1,5 billion de dollars américains (environ 1,9 billion de dollars canadiens) en actifs gérés au 31 décembre 2020. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca et communiquer avec Franklin Templeton sur Twitter, Facebook et LinkedIn, et lire le blogue Beyond Bulls & Bears.

Les montants investis dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou la fiche de renseignements sur le fonds avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter.

Les FNB peuvent donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d'autres charges. Avant d'investir dans un FNB, les investisseurs doivent examiner avec soin les objectifs de placement, stratégies, risques, frais et charges du FNB. Cette information est présentée dans le prospectus et la fiche de renseignements du FNB. Veuillez lire le prospectus et la fiche de renseignements du FNB avant d'investir. Les FNB se négocient comme des actions, leur valeur marchande fluctue et leurs parts peuvent se négocier à un cours inférieur ou supérieur à la valeur nette de l'actif du FNB. Les commissions de courtage et les frais des FNB réduisent le rendement. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter.

© 2021. Franklin Templeton. Tous droits réservés.

SOURCE Placements Franklin Templeton

Communiqué envoyé le 4 février 2021 à 07:00 et diffusé par :