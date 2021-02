Association entre PayBright et Little Burgundy : une nouvelle option de paiement différé pour les consommateurs du Canada





TORONTO, le 4 févr. 2021 /CNW/ - Little Burgundy, l'un des magasins de chaussures les plus populaires au Canada, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec PayBright, l'un des principaux fournisseurs d'options de paiement différé au pays. Les clients de Little Burgundy peuvent maintenant magasiner chaussures, bottes, sandales et accessoires de leurs marques préférées, puis régler leurs achats plus tard en sélectionnant PayBright comme mode de paiement à la caisse sur le site LittleBurgundy.ca.

La marque de chaussure montréalaise propose ainsi la formule Payez en 4, qui permet de régler les achats en quatre versements égaux, sans intérêts, toutes les deux semaines.

Les options de paiement différé gagnent en popularité auprès des consommateurs à la recherche de souplesse financière en magasin ou en ligne. Pour satisfaire à la demande, PayBright offre plusieurs plans, dont le Payez en 4 pour les petits achats et Payez au mois pour les gros achats.

« Depuis son ouverture en 2008, Little Burgundy met tout en oeuvre pour proposer une expérience client hors pair. La flexibilité de paiement qu'offre PayBright nous aide à mieux servir les clients et à satisfaire leurs besoins durant l'année », souligne Audrey Gauthier, vice-présidente, Marketing et commerce électronique.

« PayBright est ravie de s'associer à Little Burgundy et d'offrir à ses clients une solution de paiement souple autre que les cartes de crédit, ajoute Wayne Pommen, président et directeur général de PayBright. Nous sommes heureux de compter Little Burgundy parmi la liste croissante de détaillants qui profitent déjà des bienfaits de l'offre Payez en 4. »

PayBright a été la première solution intégrée de paiement par versements pour le cybercommerce, les applications et les ventes en magasin au Canada, offrant une expérience omnicanale unifiée. Contrairement aux autres options de paiement par versements, PayBright n'exige pas des consommateurs qu'ils s'inscrivent pour obtenir une carte de crédit et ne facture ni frais cachés, ni intérêts rétroactifs, ni frais d'intérêts renouvelables. Cliquez ici pour en savoir plus

À propos de PayBright

Une société d'Affirm, PayBright est l'un des principaux fournisseurs canadiens de plans de financement pour le commerce en ligne et les achats en magasin. Grâce à des partenariats avec plus de 7 500 détaillants nationaux et internationaux, PayBright permet aux consommateurs canadiens d'acheter maintenant et de payer plus tard, ce qui assure une expérience simple et rapide. PayBright est pleinement intégrée à des détaillants partenaires de premier plan, dont Sephora, Groupe Dynamite, La Baie d'Hudson, Wayfair, Samsung et Endy. Elle offre des plans de financement allant de quatre versements sans intérêt aux deux semaines pour les petits achats à des paiements échelonnés sur 60 mois pour les dépenses plus importantes. PayBright, dont le siège est à Toronto, a permis aux Canadiens de disposer d'un pouvoir d'achat de plus de deux milliards de dollars depuis sa création. Pour en savoir plus, consultez le www.paybright.com.

À propos de Little Burgundy

Little Burgundy a été fondée en 2008 dans le quartier du même nom (Petite-Bourgogne) à Montréal (Québec). Elle a toujours eu pour mission d'être une boutique de proximité, fidèle à ses racines. Détaillant de chaussures au style unique destiné à une clientèle bien informée, et comptant plus de 38 magasins au Canada, Little Burgundy offre les meilleures marques du moment comme Adidas, Converse, Nike, Vans et Herschel Supply. Little Burgundy est à la fois innovatrice et moderne dans tout ce qu'elle entreprend. Que ce soit pour encourager la relève ou les partenariats avec des initiatives indépendantes partout au pays, Little Burgundy est un véritable partenaire de proximité.

