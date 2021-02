Le Fonds de solidarité FTQ investit 17,7 M$ US dans le fonds spécialisé dans les sciences de la vie Lumira IV





MONTRÉAL, le 4 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de sa stratégie pour appuyer le secteur québécois des sciences de la vie grâce à des fonds spécialisés performants, le Fonds de solidarité FTQ (le « Fonds ») investit 17,7 millions de dollars américains (22,5 millions de dollars canadiens) dans Lumira IV. Au fil des années, Lumira a notamment investi dans les sociétés québécoises enGene, Kisoji, Opsens et IMV.

« Dirigée par une équipe dévouée et expérimentée, Lumira a contribué, au fil des années, à des retombées positives, autant pour les patients que pour les investisseurs. Le Fonds de solidarité FTQ partage cette vision, comme le démontre les nombreux dossiers de co-investissement auxquels participent les deux organisations en soutien au secteur des sciences de la vie. L'arrivée de plusieurs nouveaux partenaires stratégiques comme RBC témoigne des capacités et de la profondeur de cette excellente équipe, ainsi que des occasions d'affaires qu'offre le secteur des sciences de la vie », déclare Geneviève Guertin, vice-présidente aux investissements, Sciences de la vie, au Fonds.

Le Fonds appuie Lumira depuis la création de la franchise en 2007.

Depuis 1989, le Fonds de solidarité FTQ a investi 1,6 milliard de dollars pour appuyer le secteur québécois des sciences de la vie. Aujourd'hui, l'équipe spécialisée du Fonds dédiée aux sciences de la vie est formée de huit personnes, dont une conseillère scientifique principale. L'équipe investit directement dans les entreprises et également dans des fonds d'investissement spécialisés du secteur.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses plus de 700 000 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 15,6 milliards de dollars au 30 novembre 2020, le Fonds appuyait plus de 3 300 entreprises partenaires et plus de 220 000 emplois. Pour en savoir plus, visitez le fondsftq.com.

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

Communiqué envoyé le 4 février 2021 à 07:00 et diffusé par :