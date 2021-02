Paiements Canada nomme Kristina Logue directrice financière





OTTAWA, ON, le 4 févr. 2021 /CNW/ - Paiements Canada a annoncé aujourd'hui la nomination de Kristina Logue au poste de directrice financière. À ce titre, Mme Logue dirigera les finances, l'approvisionnement et la planification opérationnelle de l'organisation, tout en supervisant les finances du programme de modernisation de Paiements Canada.

Mme Logue a rejoint Paiements Canada en 2018 en tant que directrice des finances du programme de modernisation, l'initiative pluriannuelle de Paiements Canada visant à améliorer les systèmes de paiement du Canada. Dans ce rôle, Mme Logue a assuré la supervision de la gestion financière et des orientations stratégiques. Elle a excellé dans ce rôle et a rapidement monté les échelons jusqu'à superviser toutes les opérations financières de l'organisation. Mme Logue est membre de l'équipe de direction des opérations de Paiements Canada depuis 2019 et en est la présidente depuis 2020.

«?Je suis heureuse d'annoncer Kristina au poste de directrice financière de Paiements Canada. Cette nomination est bien méritée?», déclare Tracey Black, présidente et cheffe de la direction de Paiements Canada. «?Depuis son arrivée à Paiements Canada, Kristina a ajouté une valeur considérable à notre organisation en dirigeant les opérations financières et en défendant les valeurs de Paiements Canada. Sa connaissance approfondie en finance d'entreprise et en planification opérationnelle sera essentielle à l'achèvement de notre programme de modernisation du système de paiements et à la validation et à la mise en oeuvre continue d'initiatives stratégiques qui appuient le mandat de Paiements Canada.?»

À propos de Paiements Canada

Paiements Canada est un organisme à mission publique qui possède et exploite les systèmes de paiements au pays : le Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV) et le Système automatisé de compensation et de règlement (SACR). L'organisme est responsable de l'infrastructure physique de ces systèmes ainsi que des règlements administratifs, des règles et des normes connexes. Paiements Canada a le devoir de promouvoir l'efficacité, la sûreté et la stabilité des systèmes de paiements au pays, le tout dans l'intérêt des utilisateurs. En 2020, ses systèmes ont compensé et réglé des paiements totalisant plus de 107 billions de dollars, soit au-delà de 420 milliards de dollars par jour ouvrable. Parmi les opérations qu'ils ont facilitées, notons les paiements par carte de débit, les prélèvements automatiques, les dépôts directs, les paiements de factures, les virements électroniques et les paiements par chèque effectués et reçus par la population et les entreprises canadiennes. L'organisme travaille étroitement avec l'écosystème des paiements pour moderniser les systèmes de paiements du pays afin que le Canada et ses entreprises demeurent concurrentiels à l'échelle mondiale. Paiements Canada lancera un nouveau système de paiements de grande valeur, Lynx , en 2021 et un système de paiements en temps réel (PTR) en 2022.

