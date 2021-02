Flowr Corporation annonce son entrée au Québec





Faits marquants



La Société vient de livrer au marché québécois sa variété, BC Pink Kush, ainsi que sa plus récente variété, BC Black Cherry.

Cette annonce confirme la croissance de Flowr au-delà de l'Ontario, de la Colombie-Britannique et de l'Alberta.

Flowr travaille en partenariat avec ROSE ScienceVie, un producteur local de cannabis du Québec.



TORONTO, 04 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Flowr Corporation (TSX.V: FLWR; OTC: FLWPF) («?Flowr?» ou «?la Société?») est fière d'annoncer son entrée au Québec grâce aux premières commandes commerciales de sa variété primée, BC Pink Kush, et de sa plus récente variété, BC Black Cherry. C'est la toute première fois que Flowr expédie des fleurs séchées de cannabis à destination du marché québécois grâce à un partenariat avec ROSE ScienceVie («?ROSE?»).

«?Nous sommes enchantés d'entamer l'année 2021 en expédiant des produits destinés au marché québécois. Nous sommes privilégiés qu'un partenaire local comme ROSE distribue nos produits et soit l'ambassadeur de marque de Flowr sur place. Nous croyons que le Québec sera dorénavant un de nos partenaires provinciaux les plus importants puisqu'il s'agit actuellement du troisième plus grand marché du cannabis au Canada avec près de 60 points de vente », explique Lance Emanuel, président et chef de la direction par intérim de Flowr.

«?Nous sommes très enthousiastes de présenter cette marque aux Québécoises et aux Québécois et de nous associer à The Flowr Corporation, une entreprise de cannabis réputée pour son cannabis cultivé à 100 % en intérieur» a commenté Davide Zaffino, président et chef de la direction financière de ROSE.

Flowr a conclu une Entente de ventes, mise en marché et distribution («?l'Entente?») avec ROSE en avril 2020 et a obtenu l'autorisation de l'Autorité des marchés publics d'entamer ses activités au Québec en août 2020. Les conditions commerciales de l'Entente n'ont pas été divulguées.

Flowr a récemment remporté le titre de Marque de l'année 2020 aux ADCANN Awards ainsi que la médaille de bronze des prestigieux Clio Awards. Dans le cadre de la toute première édition des Kind Magazine Awards, les cultivateurs ont octroyé le titre de Meilleure fleur séchée indica à la variété BC Pink Kush de Flowr. Cette même variété est parmi les préférées des cultivateurs puisqu'elle s'est retrouvée dans le palmarès des 10 SKU les plus vendus dans la catégorie des fleurs séchées et le SKU le plus vendu dans la catégorie des fleurs séchées de qualité supérieure (Premium Dried Flower Category) jusqu'au troisième trimestre 2020 en Ontario. BC Pink Kush n'a pas été irradiée depuis approximativement deux ans?; la variété présente une teneur en THC élevée et constante, entre 20 % et 25 %, et une teneur en terpènes généralement supérieure à 2,5 %, ce qui témoigne de la conception des installations et des pratiques de culture de Flowr. Jusqu'à présent, le BC Black Cherry a démontré un profil de THC plus robuste que le BC Pink Kush et, par conséquent, la Société pense qu'il sera relutif pour la croissance de ses revenus en 2021.

À propos de The Flowr Corporation

La Flowr Corporation est une société de production de cannabis dont le siège social est à Toronto et qui est présente au Canada, en Europe et en Australie. Son site d'exploitation canadien, situé à Kelowna, en Colombie-Britannique, comprend une installation de culture intérieure conçue selon les BPF, un site de culture en plein air et en serre, ainsi qu'une installation de recherche et développement de pointe?; Flowr y fabrique des produits récréatifs et médicinaux. Sur le plan international, Flowr a l'intention de servir le marché mondial du cannabis médicinal par l'intermédiaire de sa filiale Holigen, qui possède une licence pour la culture du cannabis au Portugal et exploite des installations agréées BPF au Portugal et en Australie. En 2020, Kind Magazine a sacré la BC Pink Kush de Flowr «?meilleure variété indica au Canada?».

Flowr vise à soutenir une utilisation responsable du cannabis et, en tant qu'expert établi en matière de culture du cannabis, s'efforce d'être la marque de choix pour les consommateurs et les patients qui recherchent la meilleure qualité de fabrication et l'uniformité des produits dans une gamme de produits de cannabis différenciés.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site flowrcorp.com ou suivre Flowr sur Twitter : @FlowrCanada et LinkedIn : The Flowr Corporation.

À propos de ROSE ScienceVie Inc.

En tant qu'entreprise privée québécoise fondée par un groupe de cadres chevronnés ayant une vaste expérience dans des industries hautement réglementées, ROSE LifeScience s'engage à faire en sorte que la vente et la consommation responsables du cannabis bénéficient au Québec. De la culture du cannabis à la commercialisation, en passant par la logistique, ROSE joue un rôle clé sur le marché québécois. ROSE produit non seulement un cannabis remarquable, mais offre également un service complet de mise en marché à des producteurs sélectionnés afin de favoriser une offre diversifiée sur le marché québécois.

Au nom de The Flowr Corporation :

Lance Emanuel

Président et chef de la direction par intérim

POUR PLUS D'INFORMATIONS :

INVESTISSEURS ET MÉDIAS :

Thierry Elmaleh

Chef des marchés de capitaux

1 877 356-9726, poste 1528

thierry@flowr.ca

Information et déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient de «?l'information prospective?» au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Souvent, mais pas toujours, l'information prospective contient des verbes ou des locutions verbales comme «?projeter?», «?prévoir?», «?planifier?», «?avoir l'intention de?», «?envisager?», «?s'attendre à?», «?croire?», «?suggérer?» ou les variantes (y compris les variantes grammaticales et les formulations négatives) de ces mots et expressions ou établit que des mesures, événements ou résultats «?devraient?», «?pourraient?» ou «?vont être prises?», «?survenir?» ou «?être atteints?». Cette information et ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles de la direction de Flowr, sont fondées sur des hypothèses et sont soumises à des risques et aléas. La direction de Flowr juge que les hypothèses qui sous-tendent cette information et ces déclarations sont raisonnables, mais elles pourraient être erronées. Les situations et événements prospectifs dont traite le présent communiqué pourraient ne pas survenir aux dates indiquées ou ne pas survenir du tout, et ils pourraient différer considérablement en raison des éléments de risque connus et inconnus et des aléas touchant Flowr, y compris les risques liés à la situation économique générale et à la conjoncture du marché?; aux événements indésirables de l'industrie?; à la perte de marchés?; aux nouveautés en matière de législation et de réglementation au Canada et ailleurs?; à l'industrie du cannabis au Canada en général?; à la capacité de Flowr à mettre en oeuvre ses stratégies commerciales?; à l'incapacité de Flowr à produire ou à vendre du cannabis de qualité supérieure, ainsi qu'aux risques et aléas détaillés de temps à autre dans les documents déposés par Flowr auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières?; à l'incapacité de l'entreprise à mobiliser des capitaux ou à disposer des liquidités nécessaires pour son fonctionnement ou pour mettre en oeuvre ses initiatives stratégiques et à de nombreux autres facteurs indépendants de la volonté de Flowr.

Même si Flowr a tenté de déterminer les facteurs importants qui pourraient faire différer considérablement les mesures, événements et résultats réels de ceux décrits dans l'information et les déclarations prospectives, d'autres facteurs pourraient être à l'origine de telles différences. Il n'est pas possible de garantir une information ou une déclaration prospective. À moins que les lois applicables sur les valeurs mobilières ne l'exigent, l'information et les déclarations prospectives ne sont valides qu'à la date à laquelle elles sont présentées et Flowr n'est pas tenu de les mettre à jour ni de les réviser publiquement, que ce soit après l'obtention de nouveaux renseignements, à la suite d'événements futurs ou en raison d'autres facteurs. Lorsqu'ils examinent l'information et les déclarations prospectives, les lecteurs doivent garder à l'esprit les facteurs de risque et autres mises en garde qui figurent dans la notice annuelle de Flowr datée du 29 avril 2020 (la «?notice annuelle?») et déposée auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières compétentes au Canada. Les facteurs de risque et autres facteurs mentionnés dans la notice annuelle pourraient faire différer considérablement les événements et les résultats réels de ceux décrits dans toute information ou déclaration prospectives.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de régulation (selon la définition de ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

Communiqué envoyé le 4 février 2021 à 06:00 et diffusé par :