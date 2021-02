Reply et Deutsche Telekom donnent vie aux réseaux cloud natifs





Avec le lancement de la plateforme Access 4.0 (A4), développée en collaboration avec Reply, Deutsche Telekom innove dans la construction et la fourniture de réseaux. Le but du projet commun est de remplacer les systèmes conventionnels câblés par des technologies hautement automatisées et basées sur des microservices.

Alors que la technologie réseau traditionnelle nécessite des mois pour être déployée, les logiciels et l'informatique sont plus rapides et peuvent être lancés presque instantanément et de manière globale. Avec la désagrégation et la virtualisation des réseaux d'accès basés sur des architectures cloud natives et sur du code open source, Deutsche Telekom introduit ici une plate-forme rentable, facile à utiliser et évolutive. Access 4.0 offre plus de flexibilité et garantit un délai de mise sur le marché réduit grâce à un lancement plus rapide auprès des clients de services tels que l'Internet haut débit et la 5G.

Reply, choisi comme partenaire de co-développement, a accompagné Deutsche Telekom dans cette transformation d'un opérateur de télécommunications traditionnel en un fournisseur basé sur le cloud. La plateforme Access 4.0 reprend de nombreuses fonctions classiques des systèmes de support aux opérations grâce à la mise en réseau définie par logiciel. Avec ce concept, l'automatisation est poussée vers l'avant, même les processus allégés peuvent être mis en oeuvre facilement. La désagrégation permet de sélectionner de manière indépendante le meilleur matériel et le meilleur logiciel pour chaque tâche, c'est à la fois plus flexible et plus ouvert que les systèmes traditionnels.

Walter Goldenits, Directeur Technique (CTO) de Telekom Deutschland, explique : « Deutsche Telekom franchit un cap important dans sa transformation en fournisseur de télécommunications basé sur des logiciels », ajoutant: « Nous façonnons ainsi de façon constante le chemin suivi par l'industrie vers des solutions basées sur des composants ouverts et désagrégés également dans le domaine du réseau fixe. »

« L'industrie des télécommunications subit actuellement des changements fondamentaux. La séparation du matériel et des logiciels est la clé pour plus d'évolutivité, de flexibilité et de rentabilité dans le contrôle, la gestion et l'exploitation des réseaux. Nous sommes heureux de partager cette vision en utilisant une combinaison de microservices innovants avec une culture agile et devops, ensemble avec Deutsche Telekom », commente Filippo Rizzante, Directeur Technique (CTO) de Reply.

En plus du co-développement, Reply propose d'accompagner Deutsche Telekom dans le développement d'une stratégie globale de création de produit pour la plateforme A4. Cela impliquerait de travailler en étroite collaboration avec d'autres opérateurs pour comprendre leurs besoins respectifs et de s'engager fortement au sein de la communauté open source.

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] se spécialise dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques.

