BlueVoyant élargit son portefeuille de services à travers l'Europe

La nomination d'un nouveau président pour l'Europe élargira l'empreinte régionale de BlueVoyant en 2021

NEW YORK, 4 février 2021 /PRNewswire/ -- BlueVoyant , une société de services de cybersécurité, a annoncé aujourd'hui la nomination de Gyorgy Robert Racz, président pour l'Europe, alors qu'elle prévoit d'étendre rapidement sa gamme de services de cybersécurité à ses clients et prospects dans toute l'Europe.

BlueVoyant a connu une croissance exponentielle dans ses trois principaux secteurs d'activité en 2020. Il s'agit notamment des services de sécurité gérés, pour la détection et l'intervention 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au sein des réseaux des clients ; de la gestion des risques cybernétiques, qui fournit une chaîne d'approvisionnement pour la gestion des risques tiers et la défense des portefeuilles d'investissement ; et des services professionnels, qui fournissent une réponse aux incidents, une évaluation de la défense, une protection des marques et des renseignements sur les menaces.

Aujourd'hui, BlueVoyant développe agressivement ses capacités européennes afin de faciliter une nouvelle expansion et de stimuler la croissance des entreprises dans toute l'Europe en 2021. La nomination de Gyorgy, qui possède une grande expérience de la cybersécurité, permettra à BlueVoyant de travailler en étroite collaboration avec les clients, partenaires et prospects qui cherchent à améliorer, développer, accélérer ou établir leurs propres offres de cybersécurité, avec l'aide de BlueVoyant.

Gyorgy est un conseiller en cybersécurité respecté, et ancien directeur d'IBM Security Europe. En tant que chef d'entreprise et dirigeant, Gyorgy a plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie informatique, couvrant l'Europe centrale et orientale, la Russie, le Moyen-Orient et l'Europe, et dirigeant d'importants projets de transformation pour des clients clés des secteurs financier, des télécommunications et du secteur public sur ces territoires. Avant cela, il a créé l'unité de sécurité d'IBM en Europe centrale et orientale, transformant ainsi une nouvelle entreprise en un acteur de premier plan dans le secteur. Avant de se lancer dans la cybersécurité, Gyorgy a occupé plusieurs postes de direction dans la gestion de l'information, l'écosystème des logiciels et les services professionnels.

« Notre expansion en Europe et la nomination de Gyorgy nous permet de mettre en place des mesures pour aider nos clients à mettre en oeuvre de façon concrète des solutions de cybersécurité dans toute la région. Cela nous permet d'offrir le niveau de soutien et d'expertise que nos clients attendent de BlueVoyant », a déclaré Robert Hannigan, président de BlueVoyant International.

« C'est un moment incroyablement excitant pour rejoindre BlueVoyant ; le potentiel de développement de son succès mondial durable à travers l'Europe est énorme. Je me réjouis de travailler avec les clients existants et les prospects, de les guider à travers les nombreux défis de la cybersécurité et des affaires auxquels ils sont confrontés, en veillant à ce que leurs entreprises et leurs écosystèmes de fournisseurs soient protégés contre des menaces de plus en plus sophistiquées », ajoute Gyorgy Robert Racz, président pour l'Europe chez BlueVoyant.

« L'Europe est d'une importance stratégique cruciale pour BlueVoyant. Il est donc essentiel d'étendre notre présence dans la région pour répondre aux demandes de nos clients et alimenter la croissance mondiale. C'est la première de nombreuses nominations, alors que nous continuons à développer nos capacités et nos ressources en 2021 », conclut Jim Rosenthal, co-fondateur et PDG de BlueVoyant.

À propos de BlueVoyant

BlueVoyant est une société de services de cybersécurité dirigée par des experts, dont la mission est de défendre de manière proactive les organisations de toutes tailles contre les agresseurs sophistiqués et constants, et les menaces avancées d'aujourd'hui.

Dirigée par son PDG, Jim Rosenthal, l'équipe hautement qualifiée de BlueVoyant comprend d'anciens cyberfonctionnaires du gouvernement ayant une grande expérience de la réponse aux cyber-menaces avancées au nom de l'Agence de sécurité nationale, du Federal Bureau of Investigation, de Unit 8200 et du GCHQ, ainsi que des experts du secteur privé. Les services BlueVoyant utilisent de grands ensembles de données en temps réel avec des analyses et des technologies de pointe.

Fondée en 2017 par des dirigeants de Fortune 500, dont le président exécutif, Tom Glocer, et d'anciens cyber fonctionnaires du gouvernement, BlueVoyant a son siège à New York et possède des bureaux dans le Maryland, à Tel Aviv, à San Francisco, à Manille, à Toronto, à Londres et en Amérique latine.

Contacts presse de BlueVoyant :

Danielle Ostrovsky

C8 Consulting (Amériques)

Tél. : 001 410-302-9459

E-mail : danielle@c8consulting.co.uk

Jim Pople

C8 Consulting (EMEA)

Tél. : +44 7955 030191

E-mail : jim@c8consulting.co.uk

