Suite à un projet pilote réussi, OSG fournit à Orlyval une solution innovante, ScreeneX





- Les écrans d'information voyageurs ont été intégrés dans les vitres existantes

- Le projet est la première implémentation de la solution ScreeneX dans un système de navettes automatiques (Automatic people mover, APM)

JERUSALEM, 4 février 2021 /PRNewswire/ -- Le spécialiste de la fabrication du verre OSG a mené à bien le premier projet pilote français basé sur son écran numérique d'information voyageurs innovant et intégré dans le verre : ScreeneX.

Les systèmes ont été fournis au service de navette APM Orlyval, qui relie l'aéroport de Paris-Orly au réseau RER de la ville, et qui transporte plus de 3 millions de passagers chaque année.

En tant qu'opérateur innovant, Orlyval introduit de nouvelles technologies dans sa flotte pour améliorer l'expérience voyageurs, grâce à des systèmes innovants d'affichage d'informations pour les passagers (PIDS).

L'avantage de la solution ScreeneX d'OSG est qu'elle utilise une petite surface de la fenêtre dans sa partie haute, ce qui permet aux passagers d'obtenir les informations dont ils ont besoin tout en préservant la vue vers l'extérieur.

La solution choisie a été l'écran LCD numérique ScreeneX TRN 29 d'OSG intégré dans le verre de la fenêtre latérale. La solution ScreeneX d'OSG a été recommandée par la principale agence française de design industriel, Yellow Windows qui a présenté la solution ScreeneX à Ile de France Mobilité et à Orlyval.

Le système a été spécialement conçu pour utiliser la même méthode de montage dans le cadre de la fenêtre latérale et pour afficher le contenu proposé par le système d'information des passagers de RATP Smart Systems.

Tout au long de la première phase, OSG a collaboré avec les équipes professionnelles d'ingénierie et de conception d'Orlyval, de la RATP et de Yellow Windows pour mettre au point ce système innovant. L'équipement de la première rame (2 voitures) a été achevé en mars 2020.

Après le succès de cette première phase, Orlyval a décidé d'équiper la totalité de sa flotte et les rames suivantes seront livrées à partir de 2021

Dans le cadre d'un autre projet d'expérimentation lancé par Île-de-France Mobilités, les écrans ScreeneX d'OSG seront également installés dans les vitres de partition d'une quinzaine de bus franciliens. D'autres expériences seront réalisées à bord des trams et des métros en 2021.

Les solutions d'affichage numérique ScreeneX d'OSG sont en cours d'évaluation sur diverses plates-formes aux États-Unis et en Europe et font l'objet de déploiements commerciaux en série dans le cadre de plusieurs projets.

À propos d'OSG

OSG est un leader mondial de la fabrication de verre. Il développe et fournit des solutions en verre pour un large éventail d'industries exigeantes et d'applications spécialisées. Cela comprend le verre avec dégivrage, le verre opacifiant sur commande, des verres courbes et autres formes spéciales. OSG fournit également des systèmes de vitrage. ScreeneX est la dernière percée de l'équipe de R&D d'OSG. Cette technologie de nouvelle génération transforme les fenêtres et les cloisons intérieures traditionnelles en écrans d'information numériques. Ces écrans intégrés dans le verre constituent une solution parfaite pour les secteurs du transport et de la vente au détail afin de communiquer avec les clients.

www.screenex-tech.com

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1430343/ScreeneX_Orlyval.jpg

