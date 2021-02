Simpson Thacher crée une activité de restructuration européenne avec des avocats spécialisés en restructuration





Simpson Thacher & Bartlett LLP a annoncé aujourd'hui l'arrivée d'Adam Gallagher et James Watson en qualité d'associés à son bureau londonien afin de créer une activité de restructuration européenne.

« Simpson Thacher est un leader fournissant des services de conseil innovants et stratégiques aux clients en détresse financière, suite par exemple aux récentes perturbations sur le marché », a déclaré Bill Dougherty, président du comité exécutif de Simpson Thacher. « Adam et James apportent chacun l'expertise nécessaire dans ce domaine pour nous permettre de renforcer nos capacités de restructuration mondiales. Nous sommes ravis de les accueillir parmi nous. »

Adam et James ont acquis des expériences approfondies en représentant des entreprises, créditeurs et autres parties prenantes de l'ensemble de la structure de capital se trouvant en situations d'urgence. Leurs responsabilités couvrent la prestation de conseils en restructuration nationale et transfrontalière et en questions d'insolvabilité, ainsi que l'accompagnement des clients sur tous les aspects liés aux investissements d'urgence et de quasi-faillite et aux opérations de gestion du passif.

« L'installation d'une activité de restructuration sur le continent européen est une expansion logique de notre plateforme actuelle et elle renforcera notre capacité à servir nos clients des secteurs commerciaux, financiers et du capital privé comme une source unique de conseils d'exception », a ajouté Jason Glover, associé directeur du bureau londonien. « Adam et James jouissent d'une solide notoriété en tant que conseillers de confiance pour des clients confrontés à des problèmes complexes de restructuration. C'est tout naturellement que nous nous sommes tournés vers eux pour mettre en place et développer notre capacité de restructuration européenne. Ils seront une précieuse addition à notre pool de talents. »

« Nous sommes très heureux de voir Adam et James rejoindre notre équipe de restructuration qui va asseoir et renforcer notre présence sur un marché européen crucial », a affirmé Sandy Qusba, responsable de l'activité Restructuration et insolvabilité. « L'activité de restructuration européenne de Simpson Thacher viendra renforcer les capacités actuelles de la société aux États-Unis afin de fournir des services intégrés associés à tous les aspects de restructuration et aux situations d'urgence et de quasi-faillite. »

Adam a précédemment travaillé chez Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, où il est devenu associé en 2007. James intègre la société après avoir travaillé chez Kirkland & Ellis LLP, où il est devenu partenaire en 2017. Adam et James ont travaillé en étroite collaboration pendant plus d'une décennie chez Freshfields.

À PROPOS DE SIMPSON THACHER

Simpson Thacher & Bartlett LLP (www.simpsonthacher.com) est l'un des principaux cabinets juridiques internationaux. Créée en 1884, la société compte plus de 1 000 avocats. Elle a son siège social à New York et dispose de bureaux à Pékin, Hong Kong, Houston, Londres, Los Angeles, Palo Alto, São Paulo, Tokyo et Washington, et fournit des conseils juridiques coordonnés et des capacités transactionnelles à ses clients du monde entier.

