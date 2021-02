FARO communiquera ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice 2020





LAKE MARY, Fla., 3 février 2021 /CNW/ - FARO Technologies, Inc. (NASDAQ : FARO), un chef de file mondial des solutions de mesure, d'imagerie et de réalisation 3D pour les marchés de la métrologie 3D, de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction (AEC) et de l'analytique de sécurité publique, a annoncé aujourd'hui qu'elle publiera mercredi 17 février 2021, après la fermeture du marché, ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice terminé le 31 décembre 2020. Parallèlement à la diffusion, Michael D. Burger, président et directeur général, et Allen Muhich, directeur financier, tiendront une conférence téléphonique le jeudi 18 février 2021 à 8 h HE.

Les parties intéressées peuvent accéder à la conférence téléphonique en composant le 877-876-9174 (États-Unis) ou le +1 785-424-1669 (international) et en utilisant le code FARO. Une webdiffusion en direct sera accessible dans la section des relations avec les investisseurs du site Web de FARO à l'adresse suivante : https://www.faro.com/about-faro/investor-relations/events

Une rediffusion de la webémission sera accessible dans la section des relations avec les investisseurs du site Web de l'entreprise environ deux heures après la fin de l'appel et restera accessible pendant environ 30 jours civils.

À propos de FARO

Depuis 40 ans, FARO fournit des solutions technologiques de pointe qui permettent aux clients de prendre la mesure de leur monde rapidement et facilement leur monde, puis d'utiliser ces données pour prendre des décisions plus intelligentes plus rapidement. FARO continue d'être un pionnier dans la transition entre les mondes numérique et physique grâce à la fiabilité, la précision et l'instantanéité des données. Pour plus d'informations, visitez le site http://www.faro.com.

