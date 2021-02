VERSO Capital annonce sa fusion avec ALDINI Capital





Ce partenariat crée des possibilités de croissance du capital-risque à l'échelle mondiale

LUXEMBOURG, 3 février 2021 /PRNewswire/ -- VERSO Capital (« VERSO »), la société mondiale de services bancaires aux commerçants dont le siège social est au Luxembourg, a annoncé l'achèvement de sa fusion avec ALDINI Capital (« ALDINI »), un gestionnaire d'actifs non traditionnel suisse. Celle-ci est devenue effective le 1er février 2021.

Fondé en 1958, ALDINI Capital est une société de placement réglementée et un gestionnaire d'actifs non traditionnel basé en Suisse et au Liechtenstein. La transaction étend l'offre de l'entreprise combinée aux services de capital-risque et de conseils bancaires aux commerçants.

La fusion illustre comment le modèle de partenariat exclusif de VERSO attire des investisseurs importants à la recherche d'occasions de croissance partout dans le monde. Elle constitue une possibilité réelle pour VERSO de renforcer ses activités auprès de clients très fortunés et des institutions en offrant ses conseils en matière de services bancaires aux commerçants à de nouveaux clients.

M. Daniel Baumslag, associé et membre du conseil d'administration de VERSO Capital, a déclaré : « Cette entente permet de profiter de grandes synergies. Elle s'appuie sur la riche tradition et l'historique d'ALDINI en matière de fonds spéculatifs, de capital-investissement et de biens immobiliers, ainsi que sur les conseils en matière de services bancaires aux commerçants de VERSO et sur sa portée mondiale dans le domaine du capital-risque. »

Stimuler l'innovation grâce à des investissements audacieux

VERSO Capital a été à l'avant-garde d'une décennie d'expansion sans précédent des marchés privés. Depuis 2011, plus de 700 milliards de dollars américains ont été investis dans le capital-risque, ce qui a alimenté un écosystème florissant d'entreprises émergentes.

Au cours des quatre dernières années, VERSO a contribué à cette expansion en investissant plus de 245 millions de dollars dans des entreprises émergentes technologiques couvrant la technologie climatique, la technologie alimentaire et la biotechnologie.

L'entreprise s'est engagée auprès de bassins de capitaux sophistiqués partout dans le monde et redéploie ces fonds dans de nouvelles entreprises prometteuses. Impossible Foods , EAT JUST , Turtle Tree Labs , Nitro Beverage , ISDC Global et Carbon Click font partie des ajouts récents à son portefeuille.

« VERSO veut devenir la référence en capital-investissement et en capital-risque pour l'investissement des clients très fortunés en comblant l'écart entre la gestion traditionnelle du patrimoine, souvent isolée dans les banques privées suisses, et le monde du capital-risque, difficile d'accès pour les capitaux privés et structurés afin d'attirer plutôt des fonds institutionnels, a expliqué Julien Machot , associé directeur de VERSO. Nous réalisons chaque investissement avec le plus haut degré de conviction et l'unanimité de nos partenaires. »

Par exemple, l'investissement récent de VERSO dans des pré-séries de Turtle Tree Labs à Singapour est le fruit de plusieurs mois d'étroite collaboration avec le fondateur Max Rye, qui a utilisé la recherche sur les cellules souches pour créer du lait humain.

« VERSO Capital a une grande expérience en ce qui a trait à la découverte de startups de technologies alimentaires et au fait d'y investir. Nous sommes fiers de nous joindre à son portefeuille d'entreprises. Grâce à l'investissement de VERSO Capital, TurtleTree pourra compter sur son expertise dans le secteur des technologies alimentaires et tirer parti de l'écosystème mondial qu'elle a contribué à créer », a déclaré Max Rye.

Après un début d'année marquée par cette nouvelle fusion prometteuse, VERSO Capital a pour objectif, en 2021, de continuer à investir dans les entreprises émergentes les plus novatrices et les plus passionnantes au monde, de réinvestir dans les sociétés de son portefeuille et de soutenir continuellement ses fondateurs.

À propos de VERSO Capital

www.versocapital.co

Luxembourg

VERSO Capital se distingue des autres entreprises de services bancaires aux commerçants en raison de son expertise dans le domaine des services bancaires aux commerçants. L'entreprise a été fondée avec l'objectif de proposer une boutique de services bancaires aux commerçants offrant une expertise fondamentale en capital-risque et en capital-investissement appuyée par des experts-conseils stratégiques chevronnés.

À propos de VERSO Fund

www.versofund.com

Îles Vierges britanniques

VERSO Capital est présent dans les îles Vierges britanniques avec VERSO Fund, un fonds commun de placement professionnel multi-catégories axé sur le financement des avancées technologiques. VERSO Fund recherche des entreprises qui ont le plus d'effets positifs sur le plus grand nombre de personnes dans le monde.

VERSO Management est une entreprise de gestion d'actifs et de services bancaires d'investissement basée dans les îles Vierges britanniques et réglementée par la BVI Financial Services Commission.

À propos d'ALDINI Capital

www.aldinicapital.com

Suisse et Liechtenstein

Fondé en 1958, ALDINI Capital est une société de placement réglementée et un gestionnaire d'actifs non traditionnel basé en Suisse et au Liechtenstein. L'entreprise met l'accent sur les investissements de capitaux exclusifs, les marchés de la dette et des actions et la prestation de conseils exclusifs en matière de stratégie, de gestion du patrimoine et de collecte de fonds aux clients très fortunés et aux institutions.

À propos de EAT JUST

ju.st

Californie, États-Unis

Cette entreprise émergente californienne a créé un produit révolutionnaire : JUST Egg. Fabriqué à partir de haricots mungo riches en protéines, ce substitut d'oeuf végétalien est exempt de cholestérol et d'antibiotiques et nécessite moins de terre, d'eau et d'émissions de carbone pour sa fabrication que les oeufs conventionnels.

À propos de Turtle Tree Labs

www.turtletree.co

TurtleTree vise à développer la meilleure nutrition issue du lait, de la façon la plus durable. Cette entreprise de biotechnologie de Singapour utilise une méthode cellulaire pour produire du lait et des composants du lait qui peuvent être utilisés pour la production de lait et la nutrition infantile.

