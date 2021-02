NEO annonce qu'Invesco lance des fonds mutuels indiciels en tant que FNP





NEO est fier de retrouver Invesco Ltd. ("Invesco") à l'occasion du lancement des tout premiers fonds négociés sur plateforme ("PTFstm") indiciels passifs. Grâce à la plateforme de distribution de fonds de NEO, les conseillers peuvent acheter et racheter des FNP à l'aide des mêmes outils que ceux utilisés pour acheter et vendre des FNB, à la différence près que toutes les opérations sont exécutées à la valeur liquidative.

Chef de file mondial de la gestion d'actifs, Invesco met deux FNB ESG et deux FNB de la suite QQQ Innovation à disposition des investisseurs canadiens en tant que FNP, sans frais d'acquisition. Il s'agit de la première fois qu'un émetteur de fonds met des fonds mutuels indiciels passifs sous la forme de FNP à disposition des conseillers en placements IIROC et MFDA.

"Jusqu'à aujourd'hui, les FNP se sont avérés être le véhicule le plus efficace pour distribuer, acheter et racheter des fonds mutuels activement gérés. Mais avec ce lancement de produits Invesco, les FNP pourront également démontrer leurs capacités en matière de fonds mutuels indiciels passifs", déclare Jos Schmitt, PDG de NEO. "Disponibles exclusivement via NEO, les FNP continuent de connaître une popularité croissante au sein de la communauté des conseillers en tant que solution intuitive éliminant les problématiques liées à l'approche traditionnelle de traitement des fonds mutuels. C'est pour nous un honneur de travailler au côté d'Invesco afin d'ouvrir la voie des FNP passifs, qui font l'objet d'une importante demande sur le marché."

Les quatre nouveaux FNP indiciels, qui investiront généralement de façon paritaire dans les quatre FNB correspondants, sont les suivants:

Invesco S&P 500 ESG Index ETF Fund (NEO:IVESG) - Ce fond donne accès à des entreprises américaines de premier rang qui répondent à certains critères ESG tout en offrant des pondérations similaires de groupes industriels de l'indice S&P 500. Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF Fund (NEO:IESGC) - Ce fond donne accès à des entreprises canadiennes de premier rang qui répondent à certains critères ESG tout en offrant des pondérations similaires de groupes industriels de l'indice S&P/TSX Composite. Invesco NASDAQ 100 Index ETF Fund (NEO:IQQQM) - Sur une base de couverture, ce fond vise à reproduire la performance de l'indice NASDAQ-100, qui fait partie des indices de croissance à forte capitalisation les mieux établis, et comprend les plus grandes sociétés non financières du Nasdaq Stock Market. Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF Fund (NEO:IQQQJ) - Sur une base de couverture, ce fond vise à reproduire la performance de l'indice NASDAQ Next Generation 100, et comprend les 100 plus grandes sociétés non financières du Nasdaq Stock Market, à l'exclusion de l'indice NASDAQ-100.

Après avoir récemment fêté ses trois mois d'existence aux États-Unis, l'Invesco NASDAQ 100 Index ETF et l'Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF ont déjà regroupé un milliard USD d'actifs sous gestion, témoignant d'une solide demande au sein des communautés de conseillers et d'investisseurs.

"Nous sommes ravis de travailler à nouveau avec NEO pour lancer nos quatre premiers FNP indiciels, complétant ainsi la gamme de FNP actifs à revenus fixes et d'actions déjà cotés sur la plateforme NEO", déclare Jason MacKay, responsable des relations avec les intermédiaires de gestion de patrimoine, Invesco Canada. "Ces produits permettront à tous les investisseurs canadiens d'accéder à quatre des lancements de FNB les plus innovants d'Invesco en 2020 via le véhicule qui répondra le mieux à leurs objectifs de placement."

Les investisseurs peuvent négocier les actions des FNP Invesco via leurs canaux d'investissement habituels, y compris les courtiers à service complet. Cliquez ici pour un aperçu exhaustif de tous les FNP. Avec plus de 85 mnémos disponibles auprès de 15 gestionnaires d'actifs et dans diverses catégories d'actifs, les FNP cotés sur NEO ont levé plus de 1,6 milliard de dollars en actifs depuis leur lancement.

À propos de NEO

Reposant sur les principes d'équité, de liquidité, d'efficience et de service, NEO est une tech audacieuse et disruptive évoluant sur les marchés de capitaux et prônant l'innovation et la libre concurrence dans l'optique de rendre les marchés de capitaux canadiens plus justes. Lancé en 2015, NEO Bourse référence des entreprises et des produits d'investissement de premier rang à la recherche d'une plateforme boursière synonyme de confiance des investisseurs, de qualité des liquidités, et de sensibilisation accrue avec un accès inconditionnel aux données de marché. En 2016, NEO a lancé des fonds négociés sur plateforme (PTFstm), qui s'appuie sur une plateforme de distribution propriétaire pour optimiser l'efficience des achats et rachats de fonds mutuels pour les courtiers, les conseillers en placement et les investisseurs.

À propos d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. (NYSE:IVZ) est une société internationale indépendante de gestion de placements avec pour mission de fournir une expérience d'investissement aidant les personnes à améliorer leur quotidien. Les équipes dédiées d'Invesco apportent un éventail complet de capacités de placements actifs, passifs et alternatifs. Avec des bureaux dans 25 pays, Invesco gérait 1,35 trillion USD d'actifs pour le compte de ses clients au 31 décembre 2020. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter invesco.com.

Invesco Canada est un actionnaire d'Aequitas Innovations Inc., la société mère de NEO.

Les fonds d'investissement peuvent comporter des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; leur valeur change souvent, et leur rendement passé peut ne pas se répéter. Veuillez lire le prospectus simplifié des avant d'investir. Des exemplaires sont disponibles auprès de votre conseiller ou auprès d'Invesco Canada Ltd.

