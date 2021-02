Martin Schryburt rejoint Tecsys pour diriger la R & D de l'organisation





Un responsable R & D chevronné, fort de 25 années d'expérience dans le domaine des logiciels devient vice-président de la R & D, et guidera la croissance continue de l'équipe mondiale de Tecsys

MONTRÉAL, le 3 février 2021 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), une entreprise de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement de premier plan, est heureuse d'annoncer la nomination de Martin Schryburt au poste de vice-président de la R & D. Dans ce rôle de direction, M. Schryburt guidera la stratégie globale des produits et sera le fer de lance du développement des produits, de l'architecture à la livraison. Alors que Tecsys poursuit sa croissance multi-verticale en mode SaaS, la vaste expérience en leadership international de M. Schryburt servira à orienter la prochaine génération de solutions de chaîne d'approvisionnement et à continuer de servir le réseau de clients de Tecsys avec des fonctionnalités essentielles pour la chaîne d'approvisionnement.

« Dans l'environnement en évolution dynamique auquel sont confrontés nos clients, la R & D innovante est essentielle à la promesse de marque de Tecsys », déclare Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys. « La solide expérience de Martin, son leadership discipliné et son sens aigu des affaires seront déterminants pour la poursuite du développement de notre solide organisation de développement de produits chez Tecsys. Avec Martin, nous avons une personne expérimentée et de haut calibre, prête à relever les défis d'un fournisseur de logiciels en pleine croissance et à générer des résultats commerciaux ».

Fort de plus de 25 ans d'expérience dans le développement de logiciels, M. Schryburt est un leader mondial dans le domaine de la R & D qui a une solide expérience dans la constitution d'équipes de développement de produits solides et efficaces. Il se joint à Tecsys après avoir travaillé chez Nokia, où il dirigeait une équipe de plus de 500 ingénieurs répartis dans le monde entier qui s'occupaient de l'architecture, du développement et du support des produits. L'expérience et la vision de M. Schryburt seront très utiles au service de R & D de Tecsys qui continue à se développer pour suivre la croissance rapide du marché de l'entreprise.

« Je suis très heureux de rejoindre une entreprise canadienne de logiciels à forte croissance, et d'avoir la possibilité de contribuer positivement à l'évolution de son offre », déclare M. Schryburt. « Je me sens privilégié d'assumer un rôle qui promet d'équiper les clients de Tecsys avec des capacités de chaîne d'approvisionnement innovantes et critiques. J'hérite d'une équipe qui a opté pour la qualité et l'évolutivité, et j'ai hâte d'appuyer ces priorités. »

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de la chaîne d'approvisionnement qui équipe les entreprises sans frontières en croissance. Les entreprises prospèrent quand elles ont le logiciel, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et au respect des promesses de la marque. Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion de l'entrepôt, de la distribution et du transport, des commandes au détail et la gestion des fournitures au point d'utilisation, ainsi que des solutions intégrales de gestion financière et des solutions analytiques pour les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie, et le secteur de la distribution en gros à fort volume.

Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com .

