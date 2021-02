Yorbeau complète le forage LEM-66W3 et explique la cible #1 à son projet Lemoine situé dans la région de Chibougamau, Québec





MONTRÉAL, 03 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Yorbeau inc. (TSX : YRB) (« Yorbeau » ou la « Société ») annonce qu'elle a complété le trou de forage LEM-66W3 qui avait été configuré afin de tester une forte anomalie géophysique en forage (cible #1) détectée dans le trou LEM-66 à son projet Lemoine situé dans la région de Chibougamau, au Québec (voir le communiqué de presse de Yorbeau datant du 20 janvier 2021).



La mine Lemoine est située à 25 kilomètres au sud de Chibougamau et a produit 758 000 tonnes de sulfures massifs à hautes teneurs de 1975 à 1983. Avec des teneurs de 4,2% Cu, 9,6% Zn, 4,2 g/t Au et 83 g/t Ag, Lemoine se classe, dans le premier percentile de tous les gisements de sulfures massifs volcanogènes (SMV) au monde (en termes de teneurs). Cette campagne de forage avait pour but de faire un suivi sur le trou le plus profond foré à partir de sous terre dans ce secteur, forage 12L-27 (foré en 1980) qui a recoupé une mince bande de 43cm de sulfures massifs titrant 4,3% Cu, 6,3% Zn et 1,1 g/t Au.

Le forage LEM-66W3 a intersecté 0.6 mètre de pyrite et pyrrhotite semi-massive contenant des traces de sphalérite et chalcopyrite le long de l'horizon Lemoine. Cette quantité et la texture des sulfures, plus particulièrement la pyrrhotite, explique le fort conducteur géophysique préalablement modélisé (cible #1). La compagnie a décidé de suspendre les activités de forage pour l'instant, dans le but d'évaluer les autres options alternatives.

D'autres cibles prometteuses demeurent non testées sur la propriété et plus particulièrement le secteur de la cible #2 (Figure 2) où la plaque géophysique modélisée est moins conductrice que celle de la cible #1 (90 siemens versus 400 siemens). À la lumière des résultats actuels, les données suggèrent que la cible #2 pourrait être expliquée par un type différent de minéralisation. Le forage L91-01 (foré en 1991) localisé en bordure de la plaque modélisée semble supporter cette hypothèse en retournant 3.3 % Zn sur 0.3 mètre.

Un autre secteur qui a un fort potentiel de découverte est localisé dans la partie ouest de la propriété à une profondeur relativement peu profonde. Ce secteur montre le plus gros système d'altération observé à Lemoine qui couvre une superficie de 4 kilomètres par 600 mètres (Figure 3). Ce système qui a été délimité en utilisant les données lithogéochimiques d'affleurements et de forages recoupe clairement la stratigraphie de Lemoine. Les futurs travaux d'exploration, de ce secteur, devront inclure des levés géophysiques en forage de trous historiques, plus particulièrement le LEM-64 qui a été foré par Ressources Cogitore en 2008.

Les travaux sont menés par le personnel de Yorbeau, sous la supervision de Sylvain Lépine, géo., M.Sc. Il est une « personne qualifiée » (au sens du Règlement 43-101). Il a préparé et approuvé le contenu du présent communiqué.

La propriété Rouyn, détenue à 100 % par la Société, contient quatre gîtes aurifères connus dans le corridor Augmitto-Astoria, long de six kilomètres et situé dans la partie ouest de la propriété. La Société a signé une convention définitive en décembre 2018 qui donne à IAMGOLD l'option d'acquérir un intérêt de 100 % dans la propriété Rouyn, et un programme de forage majeur est en cours sur la propriété. Deux des quatre gîtes, Astoria et Augmitto, bénéficient d'une infrastructure souterraine substantielle et ont fait l'objet de rapports techniques qui comprennent des estimations de ressources et qui ont été déposés conformément au Règlement 43-101. En 2015, la Société a élargi son portefeuille de propriétés d'exploration en effectuant l'acquisition de propriétés stratégiques de métaux de base dans des régions à haut potentiel dans la ceinture Abitibi du Québec et de l'Ontario, qui offrent une infrastructure favorable au développement minier. Les propriétés de métaux de base nouvellement acquises incluent le projet Scott, lequel est l'hôte de ressources minérales importantes (voir le communiqué de presse du 30 mars 2017) et sur lequel une évaluation économique préliminaire positive a été récemment complétée.

Déclarations prospectives : Sauf lorsqu'il s'agit d'une déclaration portant sur un fait passé, toutes les déclarations figurant dans le présent communiqué, notamment celles concernant les perspectives du projet Lemoine, les résultats de forage, de même que les plans et objectifs futurs, sont des déclarations prospectives qui comportent des risques et des incertitudes. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes. Les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ces déclarations. Yorbeau décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Figure 1. Carte de localisation des projets de Yorbeau dans le camp minier de Chibougamau, Québec, incluant la propriété Lemoine.

Figure 2 : Section longitudinale de l'horizon Lemoine montrant la cible #2 et le forage L91-01 (foré en 1991 et qui a retourné 3.3% Zn sur 0.3 mètre) localisé en bordure de la plaque géophysique modélisée.

Figure 3 : Carte montrant la localisation de la forte zone d'altération située dans la partie ouest de la propriété Lemoine.

