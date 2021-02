Faurecia et Immersion Corporation s'associent autour des technologies automobiles haptiques





Faurecia, l'un des leaders mondiaux de la technologie automobile et Immersion Corporation (NASDAQ : IMMR), le premier développeur et fournisseur de technologies haptiques, ont annoncé aujourd'hui un accord de licence pluriannuel visant à permettre à Faurecia d'accéder aux technologies et solutions haptiques d'Immersion. Cet accord va permettre à Faurecia de développer des interfaces utilisateur haptiques avancées et interactives en tirant parti des plus récentes innovations d'Immersion.

« Dans un proche avenir, les voitures seront construites avec une technologie intelligente, qui permettra des interactions tactiles intuitives. Cet accord avec Immersion élargit notre écosystème technologique et met en valeur notre approche avant-gardiste dont l'objectif est de répondre aux besoins technologiques des occupants pour une expérience connectée et personnalisée », a déclaré Edouard Da Silva, directeur de la gamme des produits « Display Global » chez Faurecia Clarion Electronics.

« L'haptique apporte de nouvelles capacités aux IHM automobiles. Il permet aux surfaces tactiles de répondre facilement aux utilisateurs et offre aux FEO de nouvelles occasions de repenser l'expérience utilisateur », a ajouté Jared Smith, PDG par intérim d'Immersion. « Nous sommes ravis de travailler avec Faurecia pour aller au-delà de l'approche traditionnelle des systèmes IHM automobiles et explorer de nouvelles façons d'aider le conducteur à interagir en toute sécurité avec la voiture. »

Selon IHS Markit, l'utilisation de l'haptique va continuer de gagner du terrain et les systèmes IHM multimodaux devraient devenir la norme dans les véhicules au cours des années à venir. En outre, les systèmes tactiles capacitifs vont devenir l'interface d'affichage principale, avec 95 % de l'affichage de la console centrale activé au moyen de la technologie tactile d'ici 2026.*

Les solutions IHM de Faurecia sont conçues dans un esprit de convivialité, avec des technologies intuitives qui permettent aux occupants d'interagir pour gérer, via le toucher, le geste ou la voix, les options d'infodivertissement, d'assise ou de confort thermique. À titre d'exemple, Faurecia a développé une interface graphique multi-vues évolutive pour IVI, appelée Trenza. Pour réduire la distraction des conducteurs, cette technologie utilise la gestion des priorités lors du redimensionnement des fenêtres. Elle permet également aux utilisateurs d'organiser leurs applications ou services les plus fréquemment utilisés en les faisant simplement glisser et en les déposant dans une série d'options faciles d'accès situées en haut de l'écran d'affichage.

La technologie haptique d'Immersion pour Automotive Solution fournit aux équipementiers automobiles des cas d'utilisation innovants, des conceptions de référence pour les implémentations haptiques, ainsi que des logiciels et des technologies qui facilitent l'utilisation de l'haptique dans les IHM automobiles avancées. Immersion continue d'innover, de fournir de nouvelles technologies et de délivrer des licences aux équipementiers automobiles de premier rang ainsi qu'à d'autres fournisseurs de composants sur le marché automobile.

L'accord entre Immersion et Faurecia porte sur une licence couvrant la technologie brevetée d'Immersion ainsi que ses solutions de technologie haptique pour écrans tactiles et commandes automobiles.

*Source : IHS Markit - Webinaire d'AutoTechInsight : The Future of User Interface and User Experience & SID Display Week Review ; Août 2020

À propos d'Immersion

Immersion Corporation (NASDAQ : IMMR) est l'innovateur leader de la technologie de rétroaction tactile, également connue sous le nom d'haptique. La société invente, accélère et fait évoluer les expériences haptiques en fournissant des solutions technologiques destinées aux secteurs des communications mobiles, de l'automobile, des jeux vidéo et de l'électronique grand public. La technologie haptique crée des expériences immersives et réalistes qui améliorent les interactions numériques en impliquant le sens du toucher de l'utilisateur. Depuis son siège social de San Francisco, en Californie, Immersion gère des bureaux dans le monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.immersion.com.

À propos de Faurecia

Créée en 1997, Faurecia est aujourd'hui un acteur majeur de l'industrie automobile mondiale. Avec 248 sites industriels, 37 centres de R&D, et 115 000 collaborateurs répartis dans 37 pays, Faurecia est un leader mondial dans ses quatre domaines d'activité : Sièges, intérieurs, électronique de Clarion et mobilité propre. Faurecia concentre sa stratégie technologique sur la fourniture de solutions pour le « Cockpit du futur » et la « Mobilité durable ». En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 17,8 milliards EUR. Faurecia est cotée à la bourse Euronext de Paris. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.faurecia.com

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » qui impliquent des risques et des incertitudes, ainsi que des hypothèses, qui faute de se concrétiser, ou si elles se révélaient erronées, pourraient entraîner une différence sensible entre les résultats d'Immersion Corporation et de ses filiales consolidées, et les résultats énoncés ou impliqués dans les desdites déclarations prévisionnelles.

Toutes les déclarations autres que les énoncés de faits historiques peuvent être considérés comme des déclarations prévisionnelles. Les exemples de déclarations prévisionnelles contenues dans le présent document comprennent, sans toutefois s'y limiter, des déclarations concernant l'importance croissante des technologies haptiques dans le marché automobile, des déclarations concernant l'importance croissante potentielle des technologies haptiques dans le remodelage du marché automobile, des déclarations concernant le rôle des technologies haptiques qui pourraient être développées à l'avenir pour être intégrées dans les voitures, ainsi que des déclarations concernant les futurs développements technologiques d'Immersion et les licences sortantes.

Les résultats réels d'Immersion pourraient différer sensiblement de ceux énoncés ou implicites dans les présentes déclarations prévisionnelles en raison des risques et des incertitudes associés aux activités d'Immersion, qui incluent, mais sans s'y limiter, le possible manque d'innovation continue dans la technologie haptique et l'évolution des préférences et des attentes des consommateurs par rapport au marché de l'automobile.

Pour de plus amples informations sur ces facteurs ainsi que sur les autres facteurs susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels, les parties intéressées sont invitées à consulter les facteurs de risque énumérés dans les formulaires 10-K et 10-Q les plus récents déposés par Immersion auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (U.S. Securities and Exchange Commission). Les déclarations prévisionnelles énoncées dans le présent communiqué de presse reflètent les croyances et prévisions d'Immersion à la date de publication de ce communiqué. Immersion décline toute obligation d'actualiser ces déclarations prévisionnelles suite à tout développement financier, commercial, ou autre, survenant après la date de publication du présent communiqué.

Immersion et le logo Immersion sont des marques de commerce d'Immersion Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

