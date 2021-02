Avis aux médias - La Fédération Métisse du Manitoba et le gouvernement du Canada annoncent un partenariat pour renforcer les possibilités de développement économique





WINNIPEG, MB, le 3 févr. 2021 /CNW/ - L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, et David Chartrand, président de la Fédération Métisse du Manitoba, fourniront des détails sur un partenariat visant à faire progresser la réconciliation et à soutenir le développement économique des Métis.

Après l'annonce, le ministre Vandal et le président Chartrand seront disponibles pour répondre aux questions des médias. Pour poser une question, veuillez utiliser la fonction « lever la main » sur Zoom. Lorsque ce sera votre tour, vous pourrez activer votre micro et poser votre question.

Date : Le jeudi 4 février 2021



Heure : 11 h (HC)



Endroit : La conférence de presse virtuelle aura lieu sur Zoom et sera enregistrée. Veuillez vous inscrire en cliquant ici.

