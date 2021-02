Mise à jour - Rappels de certains désinfectants pour les mains pouvant présenter des risques pour la santé





OTTAWA, ON, le 3 févr. 2021 /CNW/ - Santé Canada avise la population canadienne que les désinfectants pour les mains ci-dessous pourraient présenter des risques pour la santé. Pour en savoir plus, notamment sur les mesures à suivre, consultez l'avis de sécurité en ligne.

Santé Canada met à jour cette liste de désinfectants pour les mains qui peuvent présenter des risques pour la santé afin que les Canadiens et les Canadiennes puissent facilement reconnaître des produits qu'ils peuvent s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. Les Canadiens et les Canadiennes sont invités à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.







Produit Motif du rappel Entreprise NPN ou DIN Numéros de lot Date de péremption Date d'ajout Annex/Raft Hand Sanitizer Emballage défectueux; étiquetage incorrect Annex Ale Project, Limited 80098532 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 25 avril 2020 au 9 juin 2020 2021-02-03 Anti-Microbe Étiquetage incorrect (mode d'emploi inapproprié concernant l'usage chez les enfants) ATOMS F.D., INC. 02248351 Tous Tous 2021-02-03 Germs Be Gone Hand Sanitizer Gel Étiquetage incorrect Brands International Corporation 80101519 20146030 23 mai 2023 2021-02-03 Gigi's Goodbye Germs Hand Sanitizer Vente non autorisée au Canada Simply at Home, Inc. Non breveté. Des étiquettes portant les mauvais NPN (00167630 ou 80099956) sont apposées sur les lots concernés. BB/MA 30/AL/2025 BB/MA 29/AL/2025 BB/MA 28/AL/2025 BB/MA 27/AL/2025 BB/MA 24/AL/2025 BB/MA 23/AL/2025 BB/MA 22/AL/2025 BB/MA 21/AL/2025 BB/MA 20/AL/2025 BB/MA 16/AL/2025 BB/MA 15/AL/2025 BB/MA 14/AL/2025 Avril 2025 2021-02-03 Gigi's Goodbye Germs Hand Sanitizer Vente non autorisée au Canada Simply at Home, Inc. Des étiquettes portant les mauvais NPN (00167630 ou 80099956) sont apposées sur les lots concernés. BB/MA 07/MA/2025 BB/MA 06/MA/2025 BB/MA 05/MA/2025 BB/MA 04/MA/2025 BB/MA 01/MA/2025 Mai 2025 2021-02-03 Happy Natural Products - Ethanol Sanitizer 80% (pourrait aussi être vendu sous le nom Happy Hand Sanitizer) Étiquetage incorrect (Absence de NPN, de numéro de lot et de date de péremption) Midori Products, Inc. 80099774 Ne figure pas sur l'étiquette Ne figure pas sur l'étiquette 2021-02-03 Hello Bello Hand Sanitizer Gel Autres noms de marque : SiL Hand Gel Sanitizer; AK Hand Sanitizer; Carry Clean Hand Gel; Defcon Hand Sanitizer; Lifebrand Hand Sanitizer; SiL Antiseptic Gel Étiquetage incorrect (mode d'emploi inapproprié concernant l'usage chez les enfants); Produit vendu sans avoir été soumis à des analyses appropriées Unconditional Love Canada, Inc.



80100271 Tous Tous 2021-02-03 Hello Bello Hand Sanitizer Spray Autre nom de marque : Hand Sanitizer Spray Étiquetage incorrect (mode d'emploi inapproprié concernant l'usage chez les enfants); Produit vendu sans avoir été soumis à des analyses appropriées Unconditional Love Canada, Inc.



80096879 Tous Tous 2021-02-03 Hello Bello Hand Sanitizer Spray Autres noms de marque : SiO2 Innovation Labs Hand Sanitizer Spray; Carry Clean Hand Sanitizer Spray; DEFCON 1 Hand Sanitizer Spray; McCaughey Consumer Products Hand Sanitizer Spray Étiquetage incorrect (mode d'emploi inapproprié concernant l'usage chez les enfants); Produit vendu sans avoir été soumis à des analyses appropriées Unconditional Love Canada, Inc. 80099139 Tous Tous 2021-02-03 HydraPure Gel Les énoncés de risque ne figurent pas sur l'étiquette; la fabrication de ce produit avec de l'éthanol de qualité technique n'est pas autorisée. Les Eaux Saint-Leger/Waters, Inc. 80097923 20119 Avril 2021 2021-02-03 HydraPure Gel Les énoncés de risque ne figurent pas sur l'étiquette; la fabrication de ce produit avec de l'éthanol de qualité technique n'est pas autorisée. Les Eaux Saint-Leger/Waters, Inc. 80097923 20128 Mai 2021 2021-02-03 PurGerme; ByeByeGerms; Cardea Contient un ingrédient médicinal inacceptable, le 1-propanol Groupe LAV Inc. 80098625 Tous les lots fabriqués entre mars 2020 et septembre 2020, sauf les suivants : SO-0629A; SO-0629B; 80098625; 80098625-8; 2010002; 2010006; 2010007; 2010008; 2010013; 2010014; 2010015; 2011001; 2011002; 2011004; 2011005; 2011006; 2012001; 2012002. Mars 2023 à septembre 2023 2021-02-03 Silver Sanitizer Vente non autorisée au Canada 10932540 Canada, Inc. DBA Bio Life Sciences Corp. Non breveté (aucun NPN ni DIN sur l'étiquette) Tous Toutes 2021-02-03 Xero Germs Produit vendu sans avoir été soumis à des analyses appropriées National Therapy Products, Inc. 80100321 N20249 Juillet 2022 2021-02-03 Zytec Germ Buster Produit de contrefaçon Northern National Sales, Inc. 80015625 3329733126 Avril 2022 2021-02-03

Restez branché sur Santé Canada et recevez les plus récents avis et rappels de produits.

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Communiqué envoyé le 3 février 2021 à 16:04 et diffusé par :