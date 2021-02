225 000 douzaines d'oeufs en don pour le milieu communautaire





LONGUEUIL, QC, le 3 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des producteurs d'oeufs du Québec (FPOQ) s'adapte au ralentissement du service alimentaire (HRI). En amont de la reprise de ce dernier, des actions sont déployées pour écouler les surplus d'oeufs. Au-delà de ses dons d'oeufs annuels, la FPOQ contribue aux demandes de subsistance grandissantes dans la population.

Jusqu'à présent, c'est 225?000 douzaines d'oeufs, qui sont distribuées aux bénéficiaires de ces différents organismes communautaires et associations :

La Tablée des chefs a pour mission de nourrir les personnes dans le besoin et de développer l'éducation culinaire des jeunes. Les Banques alimentaires du Québec (BAQ), représentent les différentes Moissons réparties dans la province, et fournissent aux familles des denrées alimentaires. Provisions communautaires, offrent quant à eux, des paniers de provisions aux gens dans le besoin. Le Bac alimentaire, un nouvel outil destiné aux étudiants de l'UQAM, pour aider à contrer leur précarité financière. Et enfin, notre collaboration avec le Club des petits déjeuners s'est poursuivie et s'est adaptée aux mesures sanitaires afin d'offrir aux écoles concernées, des portions individuelles d'oeufs préemballés.

L'oeuf est une protéine qui contient une grande valeur nutritive, il est accessible en autosuffisance, et adapté à tous les repas. Au cours de la pandémie, nombreux sont ceux et celles qui ont cuisiné à la maison, et incorporé des oeufs à leurs recettes préférées. De belles initiatives sont proposées pour encourager les gens à s'inspirer de nos recettes créatives et variées, et ce, du matin au soir.

La FPOQ tient remercier la générosité des Fermes Burnbrae ainsi que Nutri-OEuf. Leur précieux soutien a permis de matérialiser cette contribution auprès d'un plus grand nombre de personnes, en cette période actuelle.

À propos de la Fédération des producteurs d'oeufs du Québec (FPOQ)

Créée en 1964, la Fédération des producteurs d'oeufs du Québec représente 165 producteurs d'oeufs de consommation dont les fermes sont réparties sur l'ensemble du territoire québécois. Le cheptel s'élève à plus de 5,5 millions de poules pondeuses et la production annuelle totalise plus de 1,8 milliard d'oeufs, un volume qui permet de répondre à la demande des consommateurs d'ici.

