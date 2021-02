Accélérer la sortie de crise et prévenir les chocs sur les secteurs stratégiques de la métropole : la Chambre dévoile ses recommandations pour le budget 2021-2022 du Québec





MONTRÉAL, le 3 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile aujourd'hui ses recommandations en vue du dépôt prochain du budget du Québec par le ministre des Finances, Eric Girard.

« Le budget 2021-2022 survient dans un contexte inédit, qui commande à la fois de gérer la sortie de crise et de poser les bons gestes pour permettre un véritable redémarrage dans les meilleurs délais. À cet effet, la Chambre estime que le budget doit utiliser les leviers suivants : maintenir les mesures d'appui même durant les premiers mois de la relance, réaliser des investissements publics à court terme pour renforcer la productivité de notre économie et proposer des incitatifs pour stimuler les investissements privés à court et à long terme », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« En ce qui concerne les mesures d'aide, celles-ci doivent viser en particulier les secteurs dont le redémarrage sera plus lent. À cet effet, la baisse d'achalandage et l'inoccupation des espaces de bureaux font que le centre-ville de Montréal est menacé par le spectre de la dévitalisation. Jusqu'à présent, les gouvernements se sont montrés sensibles à cette réalité. Nous demandons au ministère des Finances de demeurer à l'affût et d'être prêt à investir davantage si la situation du centre-ville devait s'aggraver et mener à une baisse des valeurs foncières », a ajouté Michel Leblanc.

« À court terme, plusieurs projets structurants pour l'économie montréalaise sont prêts à démarrer et à ainsi contribuer directement à relancer l'économie de la métropole. C'est le cas de l'agrandissement du Palais des congrès, du déploiement du REM à l'aéroport Montréal-Trudeau et de la reconversion du site de l'hôpital Royal Victoria. Nous invitons le gouvernement à prévoir des sommes pour lancer ces projets qui ont le potentiel de créer des emplois et d'envoyer le signal aux autres acteurs économiques que le moment est propice aux investissements », a souligné Michel Leblanc.

« Il faut également agir rapidement pour prévenir les chocs post-pandémiques tels que la rareté de main-d'oeuvre touchant plusieurs secteurs. Le gouvernement doit collaborer avec nos entreprises pour y faire face, notamment en renforçant le marché de l'emploi, en facilitant la transformation du modèle d'affaires de nos entreprises, en accélérant l'innovation et la transformation numérique et en soutenant les entrepreneurs qui se relèvent d'un échec lié à la pandémie », a affirmé Michel Leblanc.

« En parallèle, il faut continuer à concrétiser les projets d'investissement fondamentaux pour développer une économie plus verte, en facilitant notamment l'accès aux marchés publics pour les joueurs locaux qui développent des technologies propres ou qui démontrent leur capacité à atteindre des objectifs environnementaux rigoureux », a soutenu Michel Leblanc.

« Afin d'assurer la réussite de la relance et de la croissance économique, il faut absolument maintenir la confiance des entreprises et des particuliers. Pour ce faire, le ministre des Finances du Québec a déjà affirmé que le gouvernement n'augmentera pas le fardeau fiscal dans son prochain budget. Nous l'invitons à maintenir sa saine gestion des finances publiques, et nous le soutenons dans son objectif de retour à l'équilibre budgétaire d'ici cinq ans », a conclu Michel Leblanc.

Vous pouvez consulter le mémoire ici.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Communiqué envoyé le 3 février 2021 à 15:54 et diffusé par :