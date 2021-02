Statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour janvier 2021





La Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX et la Bourse de Montréal

TORONTO, le 3 févr. 2021 /CNW/ - Groupe TMX Limitée a annoncé aujourd'hui les statistiques de négociation de janvier 2021 pour ses marchés, soit la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX et la Bourse de Montréal.

Ensemble des marchés d'actions de TMX *



Janvier 2021 Décembre 2020 Janvier 2020 Volume 20 596 691 497 17 748 462 546 11 331 638 788 Valeur 226 969 318 751 $ 220 893 827 103 $ 167 626 118 276 $ Opérations 30 995 165 27 143 123 21 644 710







Moyennes quotidiennes





Volume 1 029,8 M 865,8 M 515,1 M Valeur 11 348,5 M$ 10 775,3 M$ 7 619,4 M$ Opérations 1 549 758 1 324 055 983 850

Cumul depuis le début de l'exercice



2021 2020 Variation (%) Volume 20 596 691 497 11 331 638 788 +81,8 Valeur 226 969 318 751 $ 167 626 118 276 $ +35,4 Opérations 30 995 165 21 644 710 +43,2







Moyennes quotidiennes





Volume 1 029,8 M 515,1 M +99,9 Valeur 11 348,5 M$ 7 619,4 M$ +48,9 Opérations 1 549 758 983 850 +57,5

Bourse de Toronto



Janvier 2021 Décembre 2020 Janvier 2020 Volume 9 643 759 025 9 223 530 998 7 275 354 273 Valeur 199 516 095 661 $ 198 694 728 916 $ 152 000 718 018 $ Opérations 25 289 334 22 635 214 18 801 192 Indice composé S&P/TSX à la fermeture^ 17 337,02 17 433,36 17 318,49







Moyennes quotidiennes





Volume 482,2 M 449,9 M 330,7 M Valeur 9 975,8 M$ 9 692,4 M$ 6 909,1 M$ Opérations 1 264 467 1 104 157 854 600

Cumul depuis le début de l'exercice



2021 2020 Variation (%) Volume 9 643 759 025 7 275 354 273 +32,6 Valeur 199 516 095 661 $ 152 000 718 018 $ +31,3 Opérations 25 289 334 18 801 192 +34,5







Moyennes quotidiennes





Volume 482,2 M 330,7 M +45,8 Valeur 9 975,8 M$ 6 909,1 M$ +44,4 Opérations 1 264 467 854 600 +48,0

Bourse de croissance TSX *



Janvier 2021 Décembre 2020 Janvier 2020 Volume 8 540 984 259 6 587 748 741 3 092 659 322 Valeur 5 618 882 360 $ 4 055 326 613 $ 1 117 190 484 $ Opérations 2 797 818 1 929 881 589 048 Indice composé S&P/TSX de croissance à la

fermeture^ 922,06 875,36 575,18







Moyennes quotidiennes





Volume 427,0 M 321,4 M 140,6 M Valeur 280,9 M$ 197,8 M$ 50,8 M$ Opérations 139 891 94 141 26 775

Cumul depuis le début de l'exercice



2021 2020 Variation (%) Volume 8 540 984 259 3 092 659 322 +176,2 Valeur 5 618 882 360 $ 1 117 190 484 $ +402,9 Opérations 2 797 818 589 048 +375,0







Moyennes quotidiennes





Volume 427,0 M 140,6 M +203,8 Valeur 280,9 M$ 50,8 M$ +453,2 Opérations 139 891 26 775 +422,5

Bourse Alpha TSX



Janvier 2021 Décembre 2020 Janvier 2020 Volume 2 411 948 213 1 937 182 807 963 625 193 Valeur 21 834 340 730 $ 18 143 771 574 $ 14 508 209 774 $ Opérations 2 908 013 2 578 028 2 254 470







Moyennes quotidiennes





Volume 120,6 M 94,5 M 43,8 M Valeur 1 091,7 M$ 885,1 M$ 659,5 M$ Opérations 145 401 125 757 102 476

Cumul depuis le début de l'exercice



2021 2020 Variation (%) Volume 2 411 948 213 963 625 193 +150,3 Valeur 21 834 340 730 $ 14 508 209 774 $ +50,5 Opérations 2 908 013 2 254 470 +29,0







Moyennes quotidiennes





Volume 120,6 M 43,8 M +175,3 Valeur 1 091,7 M$ 659,5 M$ +65,5 Opérations 145 401 102 476 +41,9

Bourse de Montréal



Janvier 2021 Décembre 2020 Janvier 2020 Volume (contrats dérivés) 10 555 166 9 438 158 10 508 490 Intérêt en cours (contrats) 8 184 366 8 128 321 7 464 647

Cumul depuis le début de l'exercice



2021 2020 Variation (%) Volume (contrats) 10 555 166 10 508 490 +0,4 Intérêt en cours (contrats) 8 184 366 7 464 647 +9,6

* Comprend NEX.

Toutes les données sont en date du 31 janvier 2021. Étant donné que le règlement de certaines opérations n'est pas effectué à la date de négociation, les chiffres peuvent changer d'ici à ce que toutes les opérations du mois de janvier aient été réalisées. Les données du mois précédent ont été mises à jour en fonction des corrections connues apportées aux opérations.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

^ Les indices S&P/TSX sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») et de TSX Inc. (la « TSX »). Standard & Poor'sMD et S&PMD sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »), Dow JonesMD est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et TSXMD est une marque déposée de TSX. SPDJI, Dow Jones, S&P et TSX ne soutiennent, ne cautionnent, ne vendent, ni ne promeuvent aucun produit fondé sur les indices, ne font aucune déclaration quant au bien-fondé d'un placement dans un tel produit et ne peuvent être tenues responsables d'erreurs, d'omissions ou d'interruptions touchant les indices ou les données y afférentes.

