PerkinElmer lance les premiers dosages de liaison RCPG TR-FRET de l'industrie et des kits bêta-arrestine afin de faire progresser les avancées thérapeutiques





PerkinElmer, le leader mondial qui mise sur l'innovation pour un monde en meilleure santé, annonce aujourd'hui l'ajout de nouvelles trousses de dosage pour contribuer à de nouvelles découvertes thérapeutiques sur les RCPG (récepteurs couplés aux protéines G). Les nouvelles offres PerkinElmer élargissent le portefeuille existant d'analyse des RCPG de la société, qui comprend des dosages innovants, des lecteurs de plaques, des technologies d'automatisation et des solutions logicielles couplées aux bibliothèques siRNA, shRNA, CRISPR, et cDNA/ORF pour aider les scientifiques à caractériser les récepteurs avec une aisance et une précision accrue, à évaluer les composés et à optimiser les flux de travail.

Les nouveaux tests permettent aux chercheurs d'utiliser les modèles cellulaires qu'ils préfèrent et comprennent le kit HTRF GTP binding Gi, le premier test de l'industrie basé sur le TR-FRET (transfert d'énergie par résonance de fluorescence mesuré en temps résolu) pour la liaison du GTP ; le kit de recrutement B-arr2 ; ainsi que les kits HTRF pour la détection des protéines totales de la ?-arrestine 1, la ?-arrestine 2 et l'AP2. Ces dosages aideront les scientifiques à mieux comprendre le rôle important joué par les RCPG dans la maladie en leur permettant d'étudier les interactions, l'expression et la possible modulation des protéines intracellulaires participant aux mécanismes de signalisation des RCPG.

En outre, lorsque les nouveaux tests sont utilisées de concert avec la gamme complète de solutions RCPG de PerkinElmer, les utilisateurs peuvent caractériser de manière exhaustive les RCPG étudiés : de la liaison de ligands grâce à la plateforme Tag-Lite®, et les 2nd messagers avec les kits cAMP et IP-One®, à la signalisation RCPG en aval grâce à des centaines de dosages disponibles. Avec la récente acquisition d'Horizon Discovery, le portefeuille PerkinElmer comprend également les bibliothèques siRNA, shRNA, CRISPR guide RNA, et cDNA/ORF, comme ON-TARGETplustm, SMARTvectortm, Edit-Rtm et les services de criblage, qui aident les chercheurs à mieux étudier l'impact de la modulation génique et la modification des vecteurs pathologiques RCPG.

« Les médicaments ciblant les RCPG représentant plus de 30 % de tous les agents thérapeutiques approuvés par la FDA et 20 % de tous les médicaments en cours d'étude, ce domaine de R&D s'est avéré très porteur et présente un immense potentiel pour l'avenir », a déclaré Alan Fletcher, vice-président et directeur général de la division Sciences de la vie chez PerkinElmer. « En ajoutant ces nouveaux dosages à nos capacités RCPG déjà solides, nous offrons aux chercheurs une solution de bout en bout pour continuer à comprendre le rôle joué par les RCPG dans la maladie, de manière à permettre la découverte de nouveaux agents thérapeutiques. »

Pour de plus amples renseignements sur les nouvelles trousses et la gamme complète de PerkinElmer de produits pour l'étude des RCPG, veuillez visiter : https://www.perkinelmer.com/category/gpcr-research-reagents et https://horizondiscovery.com/en/screening/screening-libraries.

À propos de PerkinElmer

