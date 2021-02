Le prix Zayed pour la Fraternité Humaine 2021 est attribué au Secrétaire Générale de l'ONU António Guterres et l'activiste franco-marocaine Latifa Ibn Ziaten





Sa Sainteté le pape François et le Grand Imam d'Al-Azhar présenteront conjointement la cérémonie virtuelle de remise de prix lors de la Journée Internationale pour la Fraternité Humaine

La cérémonie sera diffusée en streaming le 4 février sur www.zayedaward.org 17:30 GST/13:30 GMT

ABOU DHABI, Émirats arabes unis, 3 février 2021 /PRNewswire/ -- Le prix Zayed pour la fraternité humaine a officiellement révélé aujourd'hui que le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, et la militante franco-marocaine, Latifa Ibn Ziaten, sont les deux lauréats du prix 2021.

Organisée dans le cadre d'une cérémonie virtuelle, qui se déroulera dans l'enceinte du Mémorial du fondateur, à Abou Dhabi, la cérémonie annuelle de la remise du Prix Zayed pour la fraternité humaine (PZFH) sera disponible en streaming sur son propre site jeudi à 17:30 (heure GST).

Né de la signature du Document sur la Fraternité Humaine (DHF), à Abou Dhabi, en 2019, et aligné sur les valeurs humanitaires partagées par le fondateur des Émirats arabes unis, feu Sheikh Zayed, ce prix mondial récompense les personnes qui s'engagent à favoriser les conditions d'une coexistence pacifique.

Les lauréats honoraires du premier prix Zayed pour la fraternité humaine ont été les cosignataires du document : Son Éminence le Grand Imam d'Al-Azhar, Dr Ahmed Al-Tayeb, et le chef de l'Église catholique, Sa Sainteté le pape François.

En tant que secrétaire général de l'ONU, António Guterres s'est engagé depuis 2017 dans un mandat spécifique pour traiter des questions relatives à la paix et à la sécurité mondiale. Parmi les initiatives clés qu'il a menées, António Guterres a pris un certain nombre de mesures importantes, notamment : la lutte contre les discours de haine et la violence ; la modernisation des pratiques de maintien de la paix des Nations unies ; l'appel mondial en faveur d'un cessez-le-feu et l'initiative lancée lors de la pandémie de grippe Covid-19, qui a incité 170 États membres et observateurs à répondre à cet appel.

Latifa Ibn Ziaten, lauréate du prix 2021, est une mère de famille et une militante franco-marocaine qui se consacre à la sensibilisation contre l'escalade de l'extrémisme religieux, après la tragédie personnelle qu'elle a vécue en perdant son fils, Imad, lors d'un attentat terroriste en 2012. Depuis lors, Latifa est devenue une militante de la société civile bien connue, en France et au-delà ; elle travaille avec les familles et les communautés pour prévenir la radicalisation des jeunes et diffuser le message de paix, de dialogue et de respect mutuel.

Avant de recevoir son prix jeudi, Antonio Guterres a déclaré : « Je suis très honoré de recevoir le prix Zayed pour la Fraternité Humaine. C'est avec beaucoup d'humilité que j'accepte cet honneur et que je dois remercier les efforts continus de tous les employés actuels des Nations unies et de nos prédécesseurs, qui travaillent tous sans relâche pour un monde en paix, plus juste et plus sûr. »

« Nos vivons dans un monde complexe, où nous sommes confrontés à des défis, de la pandémie à l'environnement en passant par des conflits armés partout dans le monde. C'est donc extraordinaire de voir l'engagement de Sa Sainteté le pape François et son Eminence le Grand Imam d'Al-Azhar pour le vivre-ensemble et la paix, pour promouvoir le dialogue, la fraternité et l'unité nécessaire pour lutter contre la haine et assurer la fraternité humaine dont nous avons besoin. »

En acceptant son prix, Mme Latifa a déclaré : « C'est un grand honneur, et même une leçon d'humilité, d'avoir été reconnue par le Prix Zayed pour la Fraternité Humaine, pour le travail que moi-même et beaucoup d'autres faisons, chaque jour, pour lutter contre l'extrémisme par le dialogue, le respect mutuel et la coexistence pacifique. Plus important encore, j'espère que ce prix contribuera à sensibiliser un public plus large à la nécessité de poursuivre ces efforts. »

« La situation en France et en Europe a souvent présenté de nombreux défis en raison d'un sentiment d'exclusion et de marginalisation qui touche tant de jeunes personnes. Néanmoins, j'ai le sentiment que des progrès sont réalisés, et nous continuons à travailler avec les familles et les communautés pour prévenir la radicalisation des jeunes et comprendre comment nous pouvons créer des opportunités de dialogue et de plaidoyer plus ouverts ; faire de la coopération et de la compréhension mutuelle la norme - et non l'exception », a conclu Latifa.

S'exprimant avant la cérémonie de jeudi, le Secrétaire Général du Haut comité pour la fraternité humaine (HCFH), et co-auteur du Document sur la Fraternité Humaine, le juge Mohamed Abdelsalam, a déclaré :

« En tant que chef de l'ONU, M. Guterres a été responsable du lancement de nombreuses initiatives individuelles et communes, visant à mettre fin à la violence de l'humanité contre elle-même et aux violations contre la nature. Son engagement et son dévouement dans ce rôle ont montré qu'il est un véritable partisan de l'approche et des valeurs préconisées par le Document sur la Fraternité Humaine, et un digne récipiendaire du prix 2021. »

« En reconnaissant Latifa Ibn Ziaten comme lauréate de 2021, nous avons cette prise de conscience douce-amère face aux circonstances nées d'un chagrin aussi douloureux et personnel qui ont été transformées en un hommage approprié à son fils et à toutes les autres victimes de la violence terroriste. L'excellent travail de Mme Latifa Ibn Ziaten, qui défend les valeurs de la fraternité humaine comme moyen de mettre fin à la violence, est vraiment inspirant. »

« Ce prix indépendant et mondial a été conçu pour encourager et reconnaître ceux qui nous inspirent tous à jouer notre rôle dans la création d'un monde plus compréhensif, inclusif et pacifique. En examinant le travail et l'impact des deux lauréats de 2021, il est clair qu'ils sont tous deux des modèles pour la prochaine génération, les dirigeants du monde et tous ceux qui sont engagés dans des poursuites tout aussi nobles pour la paix », a-t-il poursuivi.

« Honorer M. Guterres et Mme Latifa avec le Prix Zayed pour la Fraternité humaine dans sa première édition après que le Grand Imam et le Pape François aient été honorés, en 2019, est un hommage à tous ceux qui aiment la paix, mais également une invitation à l'humanité à continuer sur cette voie », a ajouté M. Abdelsalam.

« Le Haut Comité pour la Fraternité humaine poursuivra ses efforts pour atteindre les objectifs du Document sur la Fraternité Humaine, avec le soutien et les soins sincères de S.A. Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, le patron de la fraternité humaine qui parraine le comité et ses projets, et il tient à s'assurer que le prix continue sur sa voie pour atteindre la fraternité humaine en toute indépendance et impartialité, ce qui indique la sincérité du message et la grandeur du but », a-t-il conclu.

Pour voir les deux lauréats recevoir leur prix des mains de Sa Sainteté le pape François et de Son Éminence le Grand Imam d'Al-Azhar, le Dr Ahmed Al-Tayeb, les téléspectateurs peuvent se rendre sur www.zayedaward.org. La cérémonie sera diffuse de 17:30 à 18:00 GST/13:30-14:00 GMT/08:30-09:00 EST, ce jeudi.

La cérémonie de remise des prix du 4 février coïncide également avec la première Journée Internationale de la Fraternité Humaine, qui a été adoptée par une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, en décembre 2020. Cette date est désormais une journée officielle consacrée à la sensibilisation et à la reconnaissance des efforts de ceux qui promeuvent la paix, l'harmonie et le dialogue interculturel, partout dans le monde. La date a été choisie pour coïncider avec la signature en 2019 du Document sur la Fraternité Humaine.

Pour la première fois cette année, des candidats du monde entier ont pu être soumis à l'évaluation d'un comité de jugement indépendant, composé d'experts internationaux, sur la base de critères conformes aux valeurs du Document sur la Fraternité Humaine. En outre, pour la première fois, les lauréats de 2021 se partageront le montant annuel du prix, soit 1 million de dollars.

M. Guterres s'est engagé à faire don de sa part du prix au Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). De même, Mme Latifa remettra sa part à l'organisation qu'elle a créée au nom de son fils : l'Association des jeunes Imad ibn Ziaten pour la paix.

Le Comité de jugement 2021 pour le Prix Zayed de la Fraternité Humaine était cette année :

- Juge Mohamed Abdelsalam, Secrétaire Générale du HCFH

- Adama Dieng, ancien Conseiller spécial des Nations Unies pour la prévention du génocide

- Michaelle Jean, 27ème Gouverneur général et Commandant en chef du Canada

- Muhammad Jusuf Kalla, ancien Vice-Président de la République d'Indonésie

- Cardinal Dominique Mamberti, Préfet du Tribunal suprême de la Signature apostolique

- Catherine Samba-Panza, ancienne Présidente de la République centrafricaine

Le processus de nomination pour les prix 2022 s'ouvrira en mai 2021 et se terminera en octobre 2021. Pour savoir si vous remplissez les conditions requises ou pour proposer un candidat pour le prix de l'année prochaine, rendez-vous sur le site : www.zayedaward.org.

À propos du prix

Le Prix Zayed pour la Fraternité Humaine vise à honorer l'héritage du fondateur des Émirats arabes unis en célébrant les personnes du monde entier qui incarnent à travers leurs réalisations son engagement de toute une vie à l'égard de la fraternité humaine. Il est décerné par le Haut Comité pour la fraternité humaine et comprend un prix d'un million de dollars. Il a été créé en février 2019 pour marquer la rencontre historique à Abou Dhabi du chef de l'Église catholique, le pape François, avec son Éminence le Grand Imam d'Al-Azhar Ahmed El Tayeb qui avait pour but la co-signature du Document sur la Fraternité humaine d'importance historique. Sa Sainteté le pape François et le Grand Imam Ahmed El Tayeb ont été les premiers récipiendaires honoraires du Prix Zayed pour la fraternité humaine.

À propos du Haut-Comité pour la fraternité humaine

Mis sur pied en 2019, le Haut-Comité pour la fraternité humaine est un comité indépendant dédié à la réalisation des aspirations du Document sur la Fraternité humaine en rapprochant les peuples du monde entier dans un esprit de coexistence pacifique. Le comité se compose d'un groupe diversifié de chefs religieux, d'universitaires et de dirigeants culturels internationaux.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1432391/Zayed_Award_for_Human_Fraternity_Trophy.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1432389/Antonio_Guterres.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1432390/Latifa_Ibn_Ziaten.jpg

