Arrondissement de Montréal-Nord - Faits saillants du conseil d'arrondissement du 1er février

MONTRÉAL-NORD, le 3 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Voici un résumé des principales décisions prises par les membres du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord lors de la séance du lundi 1er février. Le public a transmis ses questions avant la séance et y a assisté par webdiffusion.

En début de séance, les élus ont rendu hommage aux victimes du tremblement de terre survenu le 12 janvier 2010 et de la tuerie de la grande mosquée de Québec survenue le 29 janvier 2017 en observant une minute de silence. La mairesse a aussi transmis les meilleurs voeux à la population de Montréal-Nord au nom de l'ensemble du conseil en cette première séance de l'année 2021.

La mairesse a aussi souligné le décès tragique d'un homme de 26 ans à Montréal-Nord cette fin de semaine lors d'une fusillade. La mairesse a rappelé l'importance de continuer à travailler pour nos jeunes et à faire tout ce qui est possible pour éviter de tels drames et pour sécuriser nos quartiers.

Les chalets du parc Charleroi rénovés

Le conseil a adjugé à Préma Inc., un contrat pour la réfection des chalets au parc Charleroi d'un total de 735 607,69 $. Ces travaux permettront la réfection des vestiaires et l'amélioration de l'accessibilité universelle du chalet des baigneurs ainsi que la réfection de la toiture et des salles de toilettes du chalet des patineurs.

Des bâtiments municipaux sécuritaires

Le conseil a adjugé à Systèmes Urbains Inc. un contrat pour les travaux de mise aux normes des systèmes de détection et d'alarme d'incendie et pour l'installation de systèmes de sécurité aux bibliothèques pour une dépense totale de 710 265 $. Le conseil a également adjugé à FBI Électrique Inc. un contrat pour les travaux de mise aux normes des systèmes de détection et d'alarme d'incendie et d'éclairage de secours pour les cours de service de la Direction des travaux publics pour une dépense totale de 272 351,40 $.

Pour la protection des animaux

Le conseil a octroyé à la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (canadienne) (SPCA), un contrat de service de refuge pour animaux et de contrôle d'animaux errants pour un montant de 200 000 $. Ce contrat sera en vigueur pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, avec une option de renouvellement d'une année.

Une gestion écologique de notre canopée

Le conseil a adjugé à la compagnie 9331-4854 Québec Inc., plus bas soumissionnaire conforme un contrat pour des services d'essouchement d'arbres publics au montant de 136 245,37 $. L'essouchement est une étape essentielle afin de permettre le remplacement d'arbres. Ainsi, le présent contrat contribue au développement durable, car il permet la plantation d'autres arbres.

Pour une année animée et stimulante avec UIPT

Le conseil a approuvé le projet d'entente de partenariat pluriannuel 2021-2023 à intervenir entre l'arrondissement et Un itinéraire pour tous. Ce projet d'entente s'inscrit dans les objectifs du cadre de référence Programme d'aide financière et entente de partenariat avec les organismes à but non lucratif 2020-2025, tel qu'adopté en décembre 2019.

Dans ce contexte, le conseil a aussi accordé une contribution financière de 155 467 $ à Un itinéraire pour tous pour l'animation de sa programmation annuelle d'activités 2021.

Une contribution financière de 37 000 $ a également été accordée à cet organisme pour l'embauche d'un intervenant jeunesse visant à assurer une présence active à la bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord. L'organisme s'est également vu octroyer 15 000 $ pour son projet « Animation de soirées de jeux vidéo à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord » en 2021.

Pour la création d'emplois à Montréal-Nord

Le conseil a approuvé une première recommandation du comité consultatif d'urbanisme dans le dossier du retour de l'entreprise des Aliments Rustica sur le territoire de Montréal-Nord. La venue de cette entreprise en pleine croissance entraînera la création d'emplois à Montréal-Nord, une bonne nouvelle.

Beaucoup de choses à faire cet hiver!

En terminant, les élus ont invité la population à profiter des nombreuses activités extérieures à faire un peu partout dans l'arrondissement. Que l'on pense à la trottinette des neiges, offerte par la Route de Champlain, au patin libre extérieur, à la glissade sur l'une des quatre buttes dans les parcs Pilon, Sauvé, Henri-Bourassa ou Aimé-Léonard, ou même plus récemment au très original Mini-Putt du Nord, qui est disponible à la station hivernale Photophore au coin des rues Charleroi et l'Archevêque. Bref, les options ne manquent pas pour faire des activités de plein air et apprécier l'hiver.

