Un élan de générosité inégalé pour la campagne Centraide du Grand Montréal 2020





MONTRÉAL, le 3 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La somme de 60 007 832 $ a été amassée par Centraide du Grand Montréal lors de sa campagne de financement annuelle. C'est ce qui a été annoncé ce midi lors de l'événement virtuel Solidaires, une rétrospective visant à reconnaître l'engagement des donateurs et donatrices, ainsi que celui des travailleurs et travailleuses communautaires.

Cette somme importante, récoltée auprès du public et des milieux de travail, permettra à Centraide de continuer à appuyer un réseau essentiel de quelque 350 organismes communautaires et projets de Montréal, de Laval et de la Rive-Sud. Ces organismes bénéficieront grandement de ce soutien financier afin de répondre aux besoins des personnes vulnérables exacerbés par la crise sanitaire qui perdure.

« Cette campagne réussie témoigne des efforts hors du commun des entreprises, des organisations et de leurs employés et employées, qui malgré une situation économique fragile et une triste conjoncture, ont redoublé de générosité. Je crois aussi qu'il y a eu une prise de conscience collective du rôle essentiel du milieu communautaire et de la contribution de Centraide », a mentionné l'honorable Michael M. Fortier, vice-président du conseil de RBC Marchés des Capitaux et coprésident de la campagne 2020 avec Anne-Marie Hubert, Associée directrice pour l'Est du Canada d'EY.

« Nous nous réjouissons que le contexte particulier n'ait pas affecté la campagne autant qu'anticipé au départ. Les gens sont restés solidaires et se sont même engagés davantage pour une cause à laquelle ils sont sensibles, soient celles des personnes vulnérables particulièrement touchées par la crise actuelle », a ajouté Mme Hubert.

« Merci à tous les donateurs et toutes les donatrices d'avoir agi, ici avec coeur malgré la pandémie. Merci d'avoir été au rendez-vous et de démontrer votre appui aux organismes communautaires qui assurent un service essentiel dans nos villes et quartiers. Votre geste fera une différence dans la vie de centaines de milliers de personnes dans le besoin », a souligné Yannick Elliott, vice-président - développement philanthropique à Centraide du Grand Montréal.

Considérant les besoins importants qui continuent de se faire sentir sur le terrain, Centraide annonce par ailleurs qu'il remettra dès aujourd'hui 360 000 $ à 7 organismes locaux dans le Grand Montréal pour bonifier ou prolonger leur offre de soutien auprès de la population en situation d'itinérance. Un montant de 150 000 $ servira également à soutenir les efforts de coordination des mesures d'urgence des tables de quartier et des corporations de développement communautaire (CDC) dans leurs territoires respectifs.

Centraide poursuivra également son écoute auprès des milieux et de ses partenaires. D'autres nouvelles seront annoncées prochainement afin de poursuivre cette aide d'urgence auprès des personnes les plus vulnérables durement éprouvées par la deuxième vague de la COVID-19.

Un virage numérique qui porte ses fruits

Le virage numérique opéré par Centraide depuis quelques années pour rejoindre les donateurs et donatrices a été fructueux, puisque 80 % des dons ont été recueillis de façon électronique. Certaines entreprises ont doublé les dons versés par leurs employés et employées. De plus, ces derniers ont tenu des activités de collecte de fonds en ligne et ont fait preuve d'imagination en réalisant des défis virtuels.

Les gens ont également été invités à manifester leur attachement au Grand Montréal et leur fierté d'appartenir à une communauté tissée serrée, résiliente et engagée. Ils ont participé à une grande mosaïque de photos qui s'est construite en temps réel sur le site internet de Centraide durant tout l'automne. Une vidéo présentant un slam interprété par Élémo et Roen Higgins sur l'entraide et sur l'inclusion a également circulé dans les milieux de travail et sur les réseaux sociaux.

Des gens dédiés à la cause

En dépit de l'annulation d'activités de campagne traditionnelles et des défis que représentait la sollicitation de dons virtuels, Centraide a pu compter sur l'engagement de milliers d'employé(e)s d'entreprises pour sensibiliser leurs pairs à donner. L'appui essentiel de ces bénévoles a été souligné lors de l'événement Solidaires.

De plus, Centraide a remis le Prix Michèle Thibodeau-DeGuire à Lino A. Saputo, président du conseil et chef de la direction de Saputo inc. Ce prix annuel souligne l'apport exceptionnel d'un grand bénévole au rayonnement de Centraide du Grand Montréal. M. Saputo, un leader authentique et inspirant, s'est démarqué notamment à titre de coprésident de la campagne en 2012, puis de président (2013-2018) et de président honoraire (2019-2020) du Cercle des Grands donateurs (dons personnels de 10 000 $ et plus).

À propos de Centraide du Grand Montréal

Centraide du Grand Montréal intervient sur le territoire de Laval, de Montréal et de la Rive-Sud. Il soutient annuellement sur une base régulière un réseau de 350 organismes et projets collectifs. Au Québec, Centraide est présent dans 18 régions et reçoit l'appui d'entreprises, d'institutions privées, publiques et parapubliques et de grandes organisations syndicales. Les fonds recueillis sont investis localement pour briser le cycle de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Pour plus de détails : centraide-mtl.org.

