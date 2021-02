Wheels Up, chef de file de l'aviation privée, annonce son plan pour devenir une société cotée en bourse par l'intermédiaire d'Aspirational Consumer Lifestyle Corp., une société d'acquisition à vocation spécifique (SAVS)





Par sa plateforme technologique de type place de marché, Wheels Up est en train de démocratiser l'aviation privée en élargissant le marché cible et en rendant le transport aérien privé accessible à des millions de consommateurs.

Grâce à son approche intégrée de l'aviation privée et à sa technologie exclusive, le Wheels Up Marketplace crée des liens entre les voyageurs et l'un des plus vastes choix d'aéronefs privés de l'industrie.

La transaction permettra à Wheels Up d'accélérer la croissance et l'adoption de sa plateforme de type place de marché, d'investir dans les services connexes aux consommateurs et en matière de mode de vie afin de compléter son offre et de stimuler sa croissance à l'échelle mondiale.

La valeur de l'entreprise Wheels Up est estimée à 2,1 milliards de dollars dans le cadre de cette transaction et on s'attend à ce qu'elle génère jusqu'à 790 millions de dollars de produit au comptant, dont 550 millions de dollars en placement privé dans les sociétés ouvertes et jusqu'à 240 millions de dollars en espèces détenus dans le compte en fiducie d'Aspirational Consumer Lifestyle Corp.

Les investisseurs en placement privé dans les sociétés ouvertes comprennent T. Rowe Price , Fidelity, Franklin Advisors, Durable Capital, HG Vora Capital Management, Third Point, Luxor Capital et Monashee, entre autres.

La transaction devrait être conclue au deuxième trimestre de 2021, alors que les actionnaires actuels de Wheels Up auront transféré 100 % de leurs capitaux propres dans la société combinée, laquelle sera inscrite à la Bourse de New York sous le symbole « UP ».

NEW YORK, le 3 févr. 2021 /CNW/ - Wheels Up Partners Holdings LLC (« Wheels Up » ou « la Société »), chef de file de l'aviation privée, a conclu une entente définitive pour devenir une société cotée en bourse par l'intermédiaire d'une fusion avec Aspirational Consumer Lifestyle Corp. (« Aspirationnel ») [NYSE: ASPL], une société d'acquisition à vocation spécifique, lors d'une transaction dans le cadre de laquelle la valeur de l'entreprise Wheels Up est estimée à 2,1 milliards de dollars. Aspirational a été formée et est dirigée par une société de personnes composée de petits investisseurs expérimentés, dont son président et chef de la direction Ravi Thakran, un vétéran du capital-investissement et l'ancien président du groupe LVMH Asia. De plus, L Catterton, la plus importante société de financement par capitaux propres axée sur le consommateur au monde, est l'un de ses actionnaires minoritaires. À la conclusion de la transaction, Wheels Up sera la première plateforme d'aviation privée à être inscrite à la Bourse de New York (NYSE: UP).

Wheels Up en bref

Wheels Up crée des liens entre les voyageurs et les avions privés, ainsi qu'entre les voyageurs eux-mêmes, pour offrir des expériences personnalisées exceptionnelles. Sa plateforme technologique de type place de marché permettra à Wheels Up de le faire à l'échelle mondiale et d'ainsi démocratiser l'industrie de l'aviation privée en élargissant le marché cible et en rendant l'aviation privée accessible à des millions de consommateurs.

Wheels Up a été fondée en 2013 par Kenny Dichter, un entrepreneur de renom. Grâce à Wheels Up, monsieur Dichter devient un pionnier de la prochaine évolution de l'aviation privée, d'abord en raison de son modèle d'adhésion entièrement nouveau dans le secteur, puis de sa flotte exclusive d'avions King Air 350i. Au cours des sept années qui se sont écoulées depuis sa création, Wheels Up est rapidement devenue un chef de file fiable du marché, ainsi qu'une marque emblématique. Plusieurs acquisitions stratégiques et un partenariat de comarketing exclusif avec Delta Air Lines ont permis d'accroître la présence opérationnelle et technologique de Wheels Up, créant ainsi une plateforme de type place de marché évolutive en vue de transformer l'aviation privée et d'offrir aux consommateurs des expériences de calibre mondial.

Aujourd'hui, Wheels Up est l'une des plus importantes plateformes d'aviation privée au monde, offrant une solution complète pour l'aviation, y compris des programmes d'adhésion, des vols privés sur demande pour toutes les tailles de cabine, la gestion d'aéronefs, des ventes d'aéronefs en gros, des solutions d'entreprise, des événements prestigieux et tous les avantages du transport commercial grâce à son partenariat stratégique avec Delta Air Lines. En 2020, la Société a transporté plus de 150 000 passagers en utilisant son accès à plus de 1 500 aéronefs dont elle était propriétaire ou gestionnaire, ou encore qui appartenaient à des tiers partenaires.

Poussée par l'innovation et l'excellence opérationnelle, Wheels Up a mis au point une gamme de solutions technologiques intelligentes afin qu'il soit plus facile que jamais de choisir parmi une sélection d'aéronefs sécuritaires et de qualité qui répondent à différents besoins tant sur le plan financier que du transport. L'application Wheels Up élimine les irritants liés à l'aviation privée. Les voyageurs peuvent consulter les disponibilités en temps réel et acheter des vols selon une tarification dynamique, ce qui leur permet de trouver et de réserver instantanément un vol privé sur lequel voyager. La technologie de type place de marché qui alimente la plateforme Wheels Up est entièrement exclusive et comprend le système de gestion de vol Avianis, un chef de file qui alimente de nombreux exploitants partout au pays et contribue à révolutionner le secteur.

L'équipe de gestion actuelle de l'entreprise continuera de diriger Wheels Up. Le président et chef de la direction d'Aspirational, Ravi Thakran, ancien président du groupe LVMH pour l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est, l'Australie et la Nouvelle-Zélande et ancien associé directeur de L Catterton Asie, se joindra au conseil d'administration de la société combinée à la conclusion de la transaction.

Commentaires des gestionnaires :

Kenny Dichter, fondateur et chef de la direction de Wheels Up :

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de franchir cette étape et nous réjouissons de notre nouveau partenariat avec Aspirational. Nous croyons que cela nous permettra de concrétiser notre objectif fondateur de démocratiser l'aviation privée grâce à notre modèle d'adhésion unique, à notre gamme de produits et d'avantages, ainsi qu'en appliquant les principes de l'économie de partage à l'aviation privée grâce à notre application Wheels Up. Nous avons hâte d'unir nos forces à celles de l'équipe d'Aspirational pour continuer d'accélérer notre croissance et notre expansion à l'échelle mondiale. »

Ravi Thakran, président et chef de la direction d'Aspirational :

« Wheels Up est exactement le genre d'entreprise avec laquelle nous voulions nous associer lorsque nous avons fondé Aspirational. Kenny et son équipe de calibre mondial ont créé une marque vraiment emblématique qui repose sur des années d'expériences client personnalisées exceptionnelles. Ils sont clairement des chefs de file et des innovateurs dans ce secteur et nous avons hâte de travailler ensemble au lancement de Wheels Up sur la scène internationale. Nous entrevoyons de nombreuses occasions de tirer parti de notre expérience et de nos relations pour établir des partenariats avec d'autres marques ambitieuses et luxueuses et pour étendre nos activités aux marchés internationaux. »

La transaction en bref

Le 1er février 2021, Aspirational a conclu une entente définitive (l'« entente de fusion ») de regroupement avec Wheels Up grâce à une combinaison de financement par actions et au comptant. La valeur de l'entreprise Wheels Up est estimée à 2,1 milliards de dollars dans le cadre de cette transaction.

On s'attend à ce que celle-ci rapporte à la société combinée jusqu'à 790 millions de dollars de produit brut, y compris une contribution pouvant atteindre 240 millions de dollars en espèces détenues dans le compte en fiducie d'Aspirational depuis sa première offre publique de vente en septembre 2020. Le regroupement est également appuyé par 550 millions de dollars en placement privé dans les sociétés ouvertes à 10,00 dollars l'action, notamment par des engagements de la part de T. Rowe Price, Fidelity, Franklin Advisors, Durable Capital, HG Vora Capital Management, Third Point, Luxor Capital et Monashee. Les actionnaires actuels de Wheels Up transféreront 100 % de leurs capitaux propres dans la nouvelle société. À la conclusion de la transaction, Wheels Up s'attend à ce que sa trésorerie atteigne 750 millions de dollars pour financer les opérations et soutenir les initiatives d'affaires nouvelles et existantes1.

La transaction, qui a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration d'Aspirational et les administrateurs indépendants du conseil d'administration de Wheels Up, devrait se conclure au deuxième trimestre de 2021, sous réserve de l'approbation des actionnaires respectifs d'Aspirational et de Wheels Up ainsi que du respect des conditions de clôture habituelles, y compris l'obtention des approbations réglementaires applicables.

Des renseignements supplémentaires sur la transaction proposée, y compris une copie de l'entente de fusion et du document à l'intention des investisseurs, seront fournis dans un rapport courant sur le formulaire 8-K qui doit être déposé aujourd'hui auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») et accessible au www.sec.gov.

Conseillers

Connaught a agi à titre de conseiller financier; Credit Suisse a agi à titre de conseiller financier, d'agent de placement et de conseiller en marchés financiers; et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP a agi à titre de conseiller juridique pour Aspirational.

Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies LLC et Morgan Stanley & Co. LLC ont agi conjointement à titre de conseillers financiers principaux; et Arnold & Porter Kaye Scholer LLP a agi à titre de conseiller juridique pour Wheels Up.

Aspirational Consumer Lifestyle Corp.

Lancé en septembre 2020, Aspirational est une société de personnes composée de petits investisseurs expérimentés et d'anciens dirigeants de LVMH, ainsi que de L Catterton, la plus importante société de financement par capitaux propres axée sur le consommateur au monde, à titre de partenaire minoritaire. Aspirationnel repère des marques innovantes de qualité supérieure dans lesquelles elle investit pour offrir aux consommateurs des expériences qui satisfont leurs ambitions relatives à un mode de vie sain, équilibré et cosmopolite. Pour en savoir plus sur Aspirational, visitez le site www.aspconsumer.com.

Wheels Up

Wheels Up est un important fournisseur de services d'aviation privée aux États-Unis par l'entremise d'une flotte d'avions dont elle est propriétaire ou gestionnaire, ou encore qui appartient à des tiers partenaires. Elle a pour mission de créer des liens entre les voyageurs et les avions privés, ainsi qu'entre les voyageurs eux-mêmes, pour offrir des expériences personnalisées exceptionnelles. La Société dont le siège social est à New York compte environ 11 000 utilisateurs actifs.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.wheelsup.com.

1Toutes les références à la trésorerie, aux fonds disponibles dans le compte en fiducie et aux produits non répartis de la transaction sont assujetties aux rachats par les actionnaires publics d'Aspirational et au paiement des dépenses liées à la transaction.

