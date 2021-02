Les Rangers de New York s'associent à PWHPA et Bauer Hockey pour faire progresser le hockey professionnel féminin





Les Rangers entreront dans l'histoire en accueillant le premier match professionnel féminin dans l'amphithéâtre le plus célèbre du monde- faisant progresser l'équité et les opportunités

NEW YORK, 3 février 2021 /CNW/ - L'Association professionnelle des joueuses de hockey féminin la Professional Women's Hockey Players Association (PWHPA) a poursuivi son élan aujourd'hui en annonçant son premier partenariat avec une équipe de la Ligue nationale de hockey. Le 28 février à 19 h, les Rangers de New York seront les hôtes d'un match de la tournée Secret® Dream Gap 2021 et s'associeront pour aider à commercialiser le tournoi mettant en vedette les meilleures joueuses de hockey du monde.

« Il s'agit d'une étape importante pour le hockey féminin et les jeunes filles qui aspirent à jouer au hockey professionnel, mais qui n'ont pas la possibilité d'en faire une carrière aujourd'hui », a déclaré Jayna Hefford, consultante aux opérations de la PWHPA. « Les équipes de la LNH sont dans une position unique pour élever le hockey féminin au niveau supérieur. Ils apportent une grande force de marque, de solides relations corporatives et l'accès à de nombreux admirateurs. Je tiens à remercier les Rangers de New York et Bauer Hockey pour nous avoir aidés à atteindre cet exploit. Nous sommes encore plus ravis de célébrer cette étape importante lors de la Journée nationale des filles et des femmes dans le sport. »

Composée d'environ 125 des meilleures joueuses de hockey au monde, la PWHPA a été créée pour défendre et promouvoir l'équité, la justice et les opportunités dans le hockey professionnel féminin. Plus précisément, l'objectif du groupe est de créer une ligue durable qui offre un salaire décent aux joueuses, fournie des ressources appropriées de niveau élite (c.-à-d. Temps de glace, installations, entraîneurs, etc.) et investie dans un marketing qui met en valeur les joueuses et le jeu.

«Le niveau de talent du hockey féminin est tout simplement incroyable, et l'organisation des Rangers est honorée d'accueillir ce match. Nous sommes ravis de jouer ne serait-ce qu'un petit rôle en contribuant à accroître la visibilité du hockey féminin », a déclaré John Davidson, président des Rangers de New York. « Nous aimons tellement ce sport, et toute opportunité que les Rangers ont de participer à son avancement est quelque chose dont nous voulons faire partie. C'est une victoire pour toutes les personnes impliquées. »

Chase sera le commanditaire qui présentera la série de tournois au Madison Square.

« Nous sommes ravis de faire partie de ce moment historique qui contribuera à faire progresser les femmes dans le hockey professionnel et à donner à ces joueuses incroyables une plate-forme pour faire valoir leurs compétences au monde», a déclaré Leslie Gillin, chef du marketing de JPMorgan Chase.

En accueillant un match au Madison Square Garden, les Rangers amènent le hockey professionnel féminin au plus célèbre amphithéâtre du monde pour la première fois de l'histoire. De plus, jouer dans le marché médiatique de New York offre un niveau d'exposition supplémentaire et indispensable au hockey professionnel féminin.

Avec cette annonce, la PWHPA lance la tournée Secret® Dream Gap 2021. Le match au Madison Square Garden donnera le coup d'envoi du tournoi et des matchs supplémentaires seront ajoutés aux États-Unis et au Canada. Les matchs et la logistique respecteront les directives locales.

« Investir et faire progresser le hockey féminin renforce le jeu dans son ensemble et crée une gamme d'opportunités professionnelles pour les femmes en tant qu'entraîneuses, dirigeantes et athlètes », a déclaré Mary-Kay Messier, vice-présidente du marketing international pour Bauer Hockey, qui a récemment été nommée conseillère principale de la PWHPA. « Le match des femmes est passionnant à regarder, comme nous l'avons vu sur la scène internationale, et est bien placé pour attirer d'autres partenaires corporatifs qui souhaitent aligner leur marque à faire progresser l'équité. Les Rangers et le Madison Square Garden se joignent pour créer une puissante plate-forme pour le hockey féminin. »

Le 3 février 2021, marque la 35e journée nationale annuelle des filles et des femmes dans le sport aux États-Unis, qui reconnaît l'importance de l'égalité des chances dans le sport pour les filles et les femmes.

À propos de la PWHPA

La mission de la Professional Women's Hockey Players Association (PWHPA) est de promouvoir, de faire progresser et de soutenir une ligue professionnelle de hockey sur glace féminine unique et viable en Amérique du Nord qui présente le meilleur produit de hockey sur glace professionnel féminin au monde. L'organisation vise à fournir une voix unie aux joueuses qui plaident pour la création d'une ligue professionnelle durable. PWHPA s'efforce d'accomplir sa mission en coordonnant les besoins de formation et les possibilités de programmation, et en collaborant avec des organisations partageant les mêmes idées pour rendre le hockey plus inclusif pour les femmes et les générations futures. Pour en savoir plus sur PWHPA et la tournée Secret® Dream Gap 2021, visitez pwhpa.com.

