Axway compte parmi les premiers membres du programme Amazon Web Services ISV Accelerate





Axway (Euronext: AXW.PA), un leader mondial de la gestion des API, renforce son alliance technologique d'élite avec Amazon Web Services (AWS) en rejoignant le programme AWS ISV Accelerate. AWS ISV Accelerate est un programme de co-ventes pour les partenaires fournisseurs de logiciels dont les solutions fonctionnent ou s'intègrent avec AWS. Ce programme aide à générer de nouveaux contrats et à accélérer les cycles de vente en rapprochant les vendeurs de logiciels indépendants des équipes commerciales d'AWS.

« Axway et AWS s'appuient sur la force de ce partenariat technologique avancé pour offrir des solutions optimisées et intégrées sur AWS, » a déclaré Vince Padua, CTIO d'Axway. « Grâce au programme AWS ISV Accelerate, les clients et futurs clients peuvent compter sur un accompagnement fluide des deux sociétés dans un processus de vente plus efficace. »

La participation au programme AWS ISV Accelerate illustre l'expertise technologique d'Axway et la satisfaction de l'expérience de ses clients. Les clients bénéficient ainsi d'une solution optimisée, puisque les équipes d'Axway ont directement accès aux ressources AWS.

Un exemple récent démontre le succès d'un client commun à Axway et à AWS : Datlas est un fournisseur italien de services de processus métier. Il aide les entreprises à valoriser leurs données grâce à une externalisation de leurs processus métier basée sur des API.

« En déployant AMPLIFY API Management comme couche d'orchestration principale, nous obtenons un point de contrôle unique pour nos micro-services, le front-end et les systèmes tiers ; ce qui réduit considérablement la complexité de gestion, » a déclaré Matteo Settepani, directeur Recherche & Développement des logiciels chez Datlas.

Malgré une année économiquement difficile pour les entreprises italiennes, Datlas a réussi à développer fortement son activité. Datlas a récemment achevé un POC (preuve de concept) avec Axway et AWS Fargate. Il s'agit d'un service serverless* pour les conteneurs qui fonctionne à la fois avec Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) et Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS).

« Les équipes d'AWS peuvent maintenant collaborer plus étroitement avec nous sur les POC clients, » a déclaré Vince Padua. « Avec AWS ISV Accelerate, plus que jamais, nous pouvons répondre rapidement à leurs besoins. »

Cette annonce intervient peu après la reconnaissance d'Axway comme partenaire AWS avec une double désignation AWS Competency dans les secteurs de la Santé et des Sciences de la Vie. Ce statut démontre qu'Axway développe et fournit des solutions avancées et fiables pour les fournisseurs, les établissements payeurs et les prestataires de soins de santé.

Découvrez comment Axway et AWS aident les clients du secteur des sciences de la santé à réduire considérablement les délais de rentabilisation.

À propos d'Axway

Axway donne une nouvelle vie aux infrastructures informatiques existantes et aide plus de 11 000 clients dans le monde à accélérer leur transformation digitale, renforcer leurs capacités d'innovation et atteindre leurs objectifs de croissance. Notre plateforme d'intégration AMPLIFY, est la seule plateforme ouverte et indépendante du marché pour la gestion et la gouvernance des API, à l'échelle des différents modèles d'intégration, du Cloud hybride et des solutions tierces. Nous aidons les entreprises à accélérer l'intégration, à toucher de nouveaux marchés et à développer des nouvelles expériences digitales. Nos clients font confiance à nos solutions MFT et d'intégration B2B depuis plus de 20 ans. Axway (Euronext : AXW.PA) emploie plus de 1 800 personnes dans 18 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur axway.com/fr

* Serverless computing est un paradigme de cloud computing dans lequel le fournisseur de serveur gère dynamiquement les ressources allouées au service client.

