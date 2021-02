Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, le 3 février 2021





OTTAWA, ON, le 3 févr. 2021 /CNW/ - Alors que la COVID-19 continue de se propager au Canada, nous surveillons un ensemble d'indicateurs épidémiologiques pour déterminer où la transmission de la maladie est la plus forte, où elle se propage ainsi que ses répercussions sur la santé des Canadiens et la capacité des services de santé publique, des laboratoires et du système de santé. Voici le plus récent résumé des tendances et des chiffres nationaux, ainsi que les mesures que nous devons tous prendre pour maintenir le nombre de cas de COVID-19 à des niveaux gérables dans tout le pays.

Depuis le début de la pandémie, il y a eu 786 417 cas de COVID-19, dont 20 213 décès au Canada; ces chiffres cumulés nous renseignent sur le fardeau global de la COVID-19 à ce jour. Comme les taux d'infection demeurent élevés dans beaucoup de régions, il est important de se rappeler que la vaste majorité des Canadiens sont toujours vulnérables à la COVID-19. C'est pourquoi chacun doit continuer de prendre des précautions individuelles pour assurer sa propre sécurité et celle de sa famille et de sa collectivité.

Afin d'améliorer la comparabilité des résultats des laboratoires nationaux, l'Agence de la santé publique du Canada ne déclare plus le nombre total de personnes ayant subi un test de dépistage, mais le nombre total de tests réalisés. Depuis le début de la pandémie, plus de 21,5 millions de tests ont été faits. Au cours de la dernière semaine, plus de 107 000 tests ont été réalisés en moyenne chaque jour au Canada, dont 4,2 % ont obtenu un résultat positif pour la COVID-19. À ce stade de la pandémie, le fait de rendre compte du nombre de tests réalisés plutôt que du nombre de personnes ayant subi un test de dépistage permet de mesurer plus précisément la positivité globale des tests et de renforcer la normalisation nationale entre les administrations. La nouvelle mesure axée sur les tests devrait faire en sorte de diminuer la proportion de résultats positifs aux tests par rapport à la mesure précédente axée sur les personnes, car tous les tests seront inclus dans le calcul, y compris les nouveaux tests réalisés sur la même personne au fil du temps.

À l'heure actuelle, il y a 49 562 cas actifs dans tout le pays. Les dernières données nationales montrent une récente tendance à la baisse du nombre de cas quotidiens, les moyennes quotidiennes sur sept jours se chiffrant à 4199 nouveaux cas (du 27 janvier au 2 février). Même si ces données de surveillance et les prévisions fondées sur la modélisation tendent à montrer que les mesures communautaires commencent à donner des résultats, il est essentiel de maintenir des mesures rigoureuses pour favoriser cette tendance à la baisse de façon durable. Comme le nombre de cas quotidiens est toujours élevé, ainsi que les taux d'infection dans tous les groupes d'âge, il existe encore un risque que les tendances s'inversent rapidement et certaines régions du pays observent une transmission accrue. De même, des éclosions continuent de se produire au sein de populations et de communautés à risque élevé, y compris dans des hôpitaux et des établissements de soins de longue durée, des établissements correctionnels, des habitations collectives, des communautés autochtones et des régions éloignées du pays. Ces facteurs font ressortir l'importance de maintenir les mesures de santé publique et les mesures de protection personnelles et de ne pas alléger les restrictions trop rapidement ou trop tôt. Cela est particulièrement important compte tenu de l'apparition de nouveaux variants préoccupants du virus qui pourraient accélérer brusquement la transmission de la COVID-19 au Canada.

En raison de la diminution récente de la transmission de la COVID-19, nous constatons un déclin progressif des conséquences graves de la maladie, comme le montraient les indicateurs tardifs. Les données provinciales et territoriales indiquent qu'en moyenne 3799 personnes atteintes de la COVID-19 ont été traitées quotidiennement dans des hôpitaux canadiens au cours des sept derniers jours (du 27 janvier au 2 février), dont 808 se trouvaient dans des unités de soins intensifs. Au cours de la même période, 116 décès liés à la COVID-19 ont été signalés en moyenne quotidiennement. Malgré cette récente diminution, la situation continue d'exercer des pressions sur les ressources locales dans le domaine des soins de santé, en particulier dans les régions où les taux d'infection sont les plus élevés.

Toute une gamme de mesures de santé publique et de restrictions sont en place dans l'ensemble du pays tandis que nous poursuivons notre effort collectif pour interrompre la propagation du virus. Les Canadiens sont priés de continuer à suivre les conseils des autorités de santé publique locales et de toujours prendre des mesures de protection individuelles pour assurer leur sécurité et celle de leurs proches : restez à la maison ou isolez-vous si vous avez des symptômes, réduisez au minimum vos activités et vos sorties non essentielles, évitez les voyages non essentiels, et suivez les mesures de protection individuelle, à savoir la distanciation physique, une bonne hygiène des mains, une bonne étiquette respiratoire, la désinfection des surfaces et le port du masque au besoin (y compris dans les espaces intérieurs partagés avec les personnes qui ne font pas partie de votre ménage).

Les Canadiens peuvent également en faire plus en diffusant des renseignements crédibles sur les risques de la COVID-19 et les mesures de prévention et sur les mesures pour réduire la transmission de la COVID-19 dans les collectivités et en téléchargeant l'application Alerte COVID pour arrêter le cycle d'infection et aider à limiter la propagation de la maladie. Je vous invite à lire ma page pour obtenir de plus amples renseignements et ressources sur la COVID-19 et sur les moyens de réduire les risques et de se protéger et de protéger les autres, y compris de l'information sur la vaccination contre la COVID-19.

