Aide aux Entreprises en Régions en Alerte Maximale (AERAM) - Un nouveau remboursement qui arrive à point nommé pour les entreprises en réouverture

MONTRÉAL, le 3 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) accueille positivement le remboursement supplémentaire des frais fixes des entreprises pouvant amorcer leur réouverture qui a été annoncé par le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, aujourd'hui.

Cette bonification du volet « Aide aux Entreprises en Régions en Alerte Maximale » (AERAM) des programmes d'aide gouvernementaux (PACTE et PAUPME) s'adresse aux entreprises qui pourront rouvrir leurs portes au cours des prochaines semaines. Il leur permettra de bénéficier de remboursements supplémentaires de leurs frais fixes pendant le mois ou les deux mois suivant leur réouverture, en fonction de la durée de la fermeture qui leur aura été imposée par le gouvernement.

« Nous avons souligné à plusieurs reprises la nécessité d'accorder de l'aide directe à nos entrepreneurs plutôt que des prêts, en particulier pour des entreprises qui ont été forcées de cesser l'essentiel ou la totalité de leurs opérations. C'est notamment le cas des restaurants et des bars qui ont dû fermer leurs portes durant près de sept mois au cours de la dernière année. Nous nous réjouissons de constater que notre demande a été entendue : le remboursement supplémentaire de frais fixes annoncé aujourd'hui devrait contribuer à assurer la relance de nos entreprises en cette période critique », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Des précisions pour les autres régions

Si l'on se fie à l'ancien classement du gouvernement, certaines régions actuellement en zone rouge possèdent tous les indicateurs pour passer en zone orange ou jaune. En effet, les chiffres de la Santé publique se sont considérablement améliorés et sont à présent propices à une réouverture de plusieurs secteurs d'activités. Dans cette mesure, la FCCQ demande au gouvernement d'apporter davantage de précisions et de visibilité concernant le passage de ces régions en code couleur orange.

« Nous comprenons que la situation est complexe pour le gouvernement, et que les chiffres ne sont pas encore au rendez-vous, comme c'est d'ailleurs le cas dans le Grand Montréal. Même si les nombres quotidiens de cas de COVID-19 sont encourageants, les efforts sanitaires doivent se poursuivre. Les entreprises ont énormément collaboré pour respecter les consignes du gouvernement, et les commerces ont également démontré par le passé qu'ils étaient des milieux sécuritaires », a ajouté Charles Milliard.

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois.

