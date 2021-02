/C O R R E C T I O N de la source -- Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) - Halts/Resumptions/

Alors que s'amorce l'étude détaillée du projet de loi 65 à l'Assemblée nationale, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) demande au gouvernement d'accorder davantage de temps et de préciser certaines mesures avant d'imposer aux...

Par sa plateforme technologique de type place de marché, Wheels Up est en train de démocratiser l'aviation privée en élargissant le marché cible et en rendant le transport aérien privé accessible à des millions de consommateurs. Grâce à son approche...

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue l'annonce de la bonification de certaines mesures afin d'aider les entreprises à couvrir leurs coûts fixes lors de la réouverture de l'économie faite aujourd'hui par le ministre de l'Économie et...