Un pas de plus vers l'aménagement d'une voie réservée sur les autoroutes 440 et 25 à Laval et à Terrebonne





LAVAL, QC, le 3 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et le député de Sainte-Rose, M. Christopher Skeete, annoncent le lancement de l'appel d'offres pour l'aménagement d'une voie réservée sur l'autoroute 440, en direction est, entre la station terminale du service rapide par bus (SRB) Pie-IX (route 125) et l'autoroute 25, ainsi que sur l'autoroute 25, en direction nord, entre l'autoroute 440 et l'île Saint-Jean, à Laval et à Terrebonne.

Ce nouveau projet vise principalement à bonifier le réseau de voies réservées existant, à améliorer la durée des déplacements des usagers et à favoriser le transport collectif et le covoiturage dans l'axe des autoroutes 440 et 25 entre Laval et Terrebonne.

Citations

« Cette voie réservée représente une autre étape importante dans la mise en place de notre réseau métropolitain de voies réservées, et est une autre preuve de la volonté de notre gouvernement de favoriser des modes de transport plus durables. En encourageant le transport collectif et le covoiturage, on réduit la congestion routière, on diminue nos émissions de gaz à effet de serre et on gagne en qualité de vie, en plus d'économiser du temps. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Le réseau routier de la grande région métropolitaine est en pleine transformation. L'aménagement de nouvelles voies réservées permettra sans conteste d'améliorer l'offre en transport collectif sur la Rive-Nord et de le rendre plus attractif, et ainsi de favoriser le transfert modal. La congestion routière est un enjeu important dans ce secteur et je n'ai aucun doute que la réalisation d'un tel projet permettra d'améliorer la sécurité des déplacements et la mobilité, et ce, au bénéfice de toutes et tous. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Les autoroutes 25 et 440 sont des axes majeurs au sein du réseau routier métropolitain. Elles relient les principaux pôles d'emplois et de services des régions de Montréal, de Laval et de Lanaudière. Avec l'arrivée prochaine de nouveaux services comme le SRB Pie-IX, il allait de soi qu'il fallait améliorer l'aménagement routier réservé au transport collectif entre la future station terminale du SRB et le stationnement incitatif de Terrebonne. Ce projet de voies réservées permettra de le faire et je suis heureux de le voir aller de l'avant. »

Christopher Skeete, député de Sainte-Rose

Faits saillants

Les autoroutes 440 et 25 représentent le principal corridor de déplacements entre Laval et Montréal et les villes de la Rive-Nord, particulièrement Terrebonne .

25 représentent le principal corridor de déplacements entre et Montréal et les villes de la Rive-Nord, particulièrement . L'appel d'offres lancé aujourd'hui vise l'octroi d'un contrat de services professionnels pour la préparation d'une étude d'opportunité, d'une étude hydraulique, des documents pour l'obtention des autorisations environnementales, des avant-projets, des plans et devis et la fourniture de services d'accompagnement.

Entre 62? 000 et 107?000 véhicules circulent quotidiennement sur le tronçon à l'étude.

107?000 véhicules circulent quotidiennement sur le tronçon à l'étude. Le projet vise à optimiser la desserte en transport collectif et à améliorer la sécurité par la mise en place d'une voie réservée sur :

la route 125, en direction nord, de la station terminale du SRB Pie-IX, jusqu'à l'autoroute 440;



l'autoroute 440, en direction est, de l'échangeur 125/440 jusqu'à l'autoroute 25;



l'autoroute 25, en direction nord, jusqu'à la structure du pont Lepage (île Saint-Jean).

D'ici la mise en place de cette nouvelle voie réservée, les étapes à venir sont :

l'étude d'opportunité;



la réalisation des relevés d'arpentage, des études pédologiques (caractérisation des sols) et des études géotechniques et hydrauliques;



la préparation des avant-projets ainsi que des plans et devis;



l'obtention des autorisations environnementales;



les acquisitions immobilières;



le déplacement des services publics;



le lancement de l'appel d'offres pour la réalisation des travaux.

