Everest Group désigne L&T Technology Services en tant que « Leader » pour ses offres destinées à l'Industrie 4.0





L&T Technology Services (BSE : 540115, NSE : LTTS), importante société basée en Inde et axée sur les services d'ingénierie « pure play », a été désignée « Leader » pour ses services de Développement ainsi que de vérification et validation destinés à l'Industrie 4.0, par le cabinet de conseil et de recherche, Everest Group.

Dans son rapport intitulé « PEAK Matrix® for Industry 4.0 Service Provider 2020 », Everest Group a identifié LTTS parmi les six entreprises leaders du marché sur la base de plusieurs paramètres, tels que l'adoption par le marché, la composition du portefeuille, la valeur délivrée, l'innovation et les investissements, l'empreinte de distribution, la vision et la stratégie.

D'après Everest Group, LTTS bénéficie d'aptitudes remarquables pour encourager un niveau élevé d'innovation en matière d'Industrie 4.0 que les clients apprécient. Cette réputation est promue par de solides investissements dans l'établissement d'infrastructures dédiées, le développement d'un solide écosystème de partenaires, ainsi que l'optimisation des actifs IP pour les services destinés à l'Industrie 4.0.

L'objectif du PEAK Matrix consiste à établir, sur la base des données, une évaluation des fournisseurs de services et technologies en fonction de leur capacité globale et de leur impact commercial sur différents marchés de services mondiaux, puis de classer ces fournisseurs en les classant dans les catégories « Leaders », « Concurrents majeurs » et « Aspirants ».

« L'accent placé par LTTS sur le développement ainsi que sur la vérification et validation (V&V) dans le segment de l'Industrie 4.0 se manifeste clairement par le fait que cette fonction de service représente plus de 50 % du chiffre d'affaires issu des services de l'Industrie 4.0 de l'entreprise », a déclaré Akshat Vaid, vice-président d'Everest Group. « Les investissements dédiés de l'entreprise dans les infrastructures de laboratoire de V&V et les centres d'excellence hébergeant des thèmes de nouvelle génération tels que l'IdO, l'IA/apprentissage machine, l'ingénierie cloud, la robotique et la cybersécurité, ont significativement rehaussé son positionnement parmi les entreprises en tant que fournisseur de services fiable pour l'Industrie 4.0 »

« En outre, l'accent placé par LTTS sur le développement IP se reflète dans une gamme de solutions, notamment les structures et plateformes modulaires telles qu'Aikno, nB-oN et DFX, qui aident les entreprises à améliorer la productivité et la vitesse d'impact dans le cadre des initiatives de l'Industrie 4.0. La vision de LTTS dans ce domaine ainsi que ses investissements focalisés aident l'entreprise à atteindre une solide dynamique de croissance sur ce marché », a ajouté M. Vaid.

Amit Chadha, PDG adjoint et membre du conseil d'administration de L&T Technology Services, a précisé : « Les progrès dans l'univers de l'Industrie 4.0 gagnent rapidement du terrain, plusieurs entreprises de différents secteurs ayant réalisé son véritable potentiel. Grâce à un riche ADN technique et à sa position de leader dans le domaine des services d'ingénierie, LTTS s'inscrit à la tête du lancement d'innovations pionnières dans ce domaine. Nous sommes enchantés de recevoir cette toute dernière récompense de la part d'un organisme de recherche indépendant tel que le cabinet mondialement reconnu Everest Group, et sommes déterminés à introduire de nouveaux critères d'excellence dans le domaine de l'Industrie 4.0. »

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée en bourse, de Larsen & Toubro Limited, spécialisée dans les services d'ingénierie et de recherche et développement (Engineering and R&D, ER&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et de test tout au long du cycle de vie des produits et des développements de processus. Notre clientèle englobe 69 entreprises du classement Fortune 500 et 53 des principales entreprises ER&D à l'échelle mondiale, dans les domaines des produits industriels, des dispositifs médicaux, du transport, des télécommunications et de la haute technologie, ainsi que des processus. Au 31 décembre 2020, LTTS, dont le siège social est situé en Inde, comptait plus de 16 000 employés répartis dans 17 centres mondiaux de conception, 28 bureaux de vente mondiaux, et 62 laboratoires d'innovation.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://www.ltts.com/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 3 février 2021 à 11:15 et diffusé par :