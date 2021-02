Escouade mobilité - L'escouade mobilité, plus présente que jamais en 2020, continuera de se développer en 2021





MONTRÉAL, le 3 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Après un peu plus de deux ans d'existence, l'Escouade mobilité est bien implantée dans les rues montréalaises et ne cesse de s'adapter au contexte changeant de la mobilité. Maintenant composée de 16 inspecteurs et inspectrices, l'Escouade dénombre désormais plus de 30 000 interventions depuis ses débuts en 2018, a dévoilé la Ville de Montréal dans le bilan 2020 de l'Escouade, présenté au comité exécutif. Toutes ces interventions ont permis notamment le retrait d'entraves non autorisées sur la chaussée, qui obstruent un passage ou qui ne respectent pas la signalisation en place. L'Escouade mobilité permet d'améliorer la fluidité et de régler rapidement des situations qui peuvent avoir des impacts importants sur les déplacements et la sécurité de la population.

Malgré une baisse de la circulation en 2020 en raison de la pandémie, l'Escouade s'est adaptée et est demeurée très active, en intervenant notamment dans les secteurs où il y avait des corridors sanitaires et actifs afin d'assurer la sécurité des usagers vulnérables. Au total, 22 401 interventions ont été réalisées en 2020, ce qui représente plus du triple que ce qu'elle a réalisées en 2019. De ce nombre, 1 830 interventions ont été réalisées spécifiquement dans des corridors sanitaires.

Dotés du pouvoir d'émettre des contraventions depuis juin 2019, les inspecteurs et inspectrices ont également pu sévir lorsque nécessaire, en distribuant plus de 6 000 constats d'infraction. Plus de 90 % des situations problématiques ont été réglées le jour même. Une attention particulière a aussi été portée aux cônes oranges et aux panneaux de signalisation inutiles ; 400 interventions ont été réalisées à cet égard. Pendant l'hiver, des efforts soutenus ont permis de signaler tous les secteurs mal déneigés, menant à 200 interventions du genre. Notons finalement que l'Escouade a déployé des inspecteurs et inspectrices à vélo et a acquis six véhicules hybrides, afin de contribuer à l'effort vers la transition écologique et de pouvoir se déplacer de manière flexible lorsque le contexte l'exige.

« La pandémie a modifié nos habitudes de déplacements, mais la nécessité de pouvoir le faire de manière efficace et sécuritaire demeure la même. Le bilan impressionnant de l'Escouade démontre bien que ses interventions sont non seulement utiles, mais efficaces. Forte de l'expérience acquise depuis plus de deux ans déjà, Escouade mobilité sera encore plus présente et alerte en 2021 », a mentionné Éric Alan Caldwell, le responsable de l'urbanisme et de la mobilité au sein du comité exécutif.

« Avec nos infrastructures vieillissantes, certains chantiers sont inévitables. Par contre, il est possible d'en minimiser les impacts pour faciliter la vie des Montréalaises et des Montréalais, grâce à une action ciblée et agile, comme en est capable l'Escouade. L'équipe ne fait pas de miracles, mais son travail, réalisé souvent avant même que vous ne soyez debout, est essentiel », a ajouté Sylvain Ouellet, vice-président du comité exécutif et responsable de l'eau, des infrastructures et de la Commission des services électriques.

L'Escouade mobilité a d'ailleurs remporté en 2020 le prix Mobilité durable de l'Association québécoise des transports (AQTr), lors du Gala des Grands prix d'excellence en transport.

Perspectives 2021

En juin 2020, des parcours vers le centre-ville ont été ajoutés aux activités de l'Escouade afin de couvrir l'ensemble du territoire montréalais pour faciliter les itinéraires principaux menant au centre-ville. En 2021, l'Escouade poursuivra les initiatives en ce sens, afin de consolider sa couverture et desservir efficacement l'ensemble du territoire, 7 jours sur 7. Ainsi, on prévoit :

Pérenniser la présence d'inspecteurs et d'inspectrices la fin de semaine ;

Mettre en place des activités de remorquage afin d'agir immédiatement, par exemple sur les voies réservées, pour une rapidité d'exécution accrue ;

Augmenter la surveillance des axes sensibles lors des tempêtes hivernales, notamment les trottoirs et les pistes cyclables ;

Planifier des opérations d'intervention en fonction de certains secteurs ciblés où il y une récurrence de problèmes, tel que le respect des zones de livraison, le respect des voies réservées au transport en commun ou encore le respect des corridors piétons aux abords des chantiers.

Bilan de l'Escouade mobilité

2018 (4 juin au 31 décembre) : 3 722 interventions ;

2019 : 6 783 interventions ;

2020 : 22 401 interventions, dont 6 172 constats d'infractions émis ;

Plus de 30 000 interventions depuis 2018.

