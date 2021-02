Déploiement de la plateforme du pionnier de l'IA causaLens par les grands de la finance : l'IA causale au service de l'analyse et de la rentabilité des stratégies de trading





La première plateforme d'IA causale au monde, par la jeune entreprise innovante causaLens, est exploitée par les entreprises de services financiers (dont Aviva Investors, 2IQ, TIAA, CLS Group et de très nombreux hedge funds en vue), pour extraire automatiquement les informations financières causales les plus pertinentes pour booster la rentabilité de leurs stratégies de trading.

Le secteur des services financiers s'appuie sur une compréhension fine des paramètres qui font fluctuer les marchés les plus dynamiques, mais les IA actuelles se contentent d'identifier des corrélations. Ces machines ne font que suivre les courbes ; non évolutives, elles ne fonctionnent que grâce à des équipes d'analystes rares et coûteux, avec des mécanismes difficiles à expliquer et qui, en fin de compte, ne servent pas réellement les marchés.

L'IA causale est un nouveau type d'apprentissage automatique (ou ML, pour "machine learning") plus proche d'une intelligence propre. Capable d'identifier les rapports de cause à effet, d'intégrer de manière intuitive les connaissances humaines, de concevoir les interventions les plus adaptées et d'imaginer des scénarios hypothétiques, l'IA causale aide ainsi à porter la stratégie et la prise de décision. Plus encore : elle présente des performances supérieures sur des tâches de prédiction conventionnelles. Il est ainsi prouvé qu'elle s'adapte trois fois plus vite à de nouvelles conditions de marché que les technologies actuelles d'apprentissage automatique.

Michael Grady, responsable Stratégie et Economiste en chef chez Aviva Investors explique comment leur gestion de portefeuille bénéficie de causaLens : "L'IA causale gagne en importance dans notre analyse des investissements. Elle permet à nos équipes de stratégie et de gestion de dégager de l'alpha en identifiant de nouvelles causalités dans les données économiques, financières et alternatives, avec des modèles pointus, adaptables et explicables - et sans surapprentissage."

Masami Johnston, responsable des Services d'information chez CLS Group, explique : "L'IA causale nous permet d'identifier les mouvements significatifs inattendus des facteurs-clés du Forex, et donc de réagir vite aux conditions du marché pour améliorer nos stratégies d'investissement."

Darko Matovski, PDG et cofondateur de causaLens, commente : "Nous avons été les pionniers de l'automatisation de l'apprentissage automatique (AutoML) des séries chronologiques en 2017, ce qui a offert à nos clients une valeur ajoutée énorme en termes de performances et d'économies. Nous sommes fiers d'être désormais à l'origine de l'étape suivante. Seule l'IA causale est capable de raisonnement hypothétique et d'interventions, deux caractéristiques qui permettent à nos clients d'aller plus loin dans l'automatisation et l'intelligence, et donc de consolider leur ROI. Nous avons également élargi notre gamme au-delà des seules séries chronologiques."

