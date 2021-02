C.S.T. Spark Inc. (CSTS) annonce aux titulaires de régimes enregistrés d'épargne-études le rendement des placements pour 2020





TORONTO, le 3 févr. 2021 /CNW/ - C.S.T. Spark Inc. est fière de déclarer un taux de rendement de 2,6 %, déduction faite des frais, au titre du Plan Futé CSTMC pour l'exercice terminé le 31 octobre 2020. Cela porte le taux de rendement global du Plan Futé de CST à 4,1 % depuis sa création. Offert depuis mai 2018, le Plan Futé CSTMC investit dans un bassin de fonds négociés en bourse (FNB) qui sont rééquilibrés pour réduire la pondération des actions et augmenter celle des titres à revenu fixe à mesure que l'enfant approche de la fin de ses études. L'actif de tous les REEE de CST parrainés par la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études totalisait plus de 5,3 milliards de dollars à la fin de l'exercice.

« Malgré une année exceptionnellement difficile causée par la pandémie de COVID-19, le Plan Futé de CST a atteint son objectif, à savoir protéger le capital et générer un taux de rendement raisonnable », a déclaré Brad Norris, chef des placements de C.S.T. Spark Inc. « Le Plan Futé CST propose à ses clients une stratégie de rééquilibrage largement diversifiée et adaptée à l'âge de l'enfant, qui est restée fidèle à sa méthode de placement tout au long de 2020, alors que les marchés ont connu une période de forte volatilité à la fin mars, après quoi ils se sont redressés tout au long de l'année. Nous voulons continuer d'aider les familles canadiennes à épargner en prévision des études postsecondaires de leurs enfants. »

D'autres renseignements sur le rendement se trouvent dans le Rapport de la direction sur le rendement du Plan Futé CST.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Plan Futé CST

À propos de C.S.T. Spark Inc.

Lancée en 2018, C.S.T. Spark Inc. est une société d'épargne-études sur plateforme numérique qui se dévoue à aider les familles canadiennes à rendre les études postsecondaires possibles. Grâce à CST Spark, rien de plus facile que d'épargner pour que votre enfant ait un brillant avenir. CST Spark a été créée pour étendre la vision de CST et poursuivre sa mission. CST Spark est le distributeur et le gestionnaire de fonds d'investissement du Plan Futé CSTMC.

Pour obtenir de plus amples renseignements

À propos de la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études

Fondée en 1960, la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études est un organisme à but non lucratif qui se dévoue à aider des familles canadiennes à épargner en vue des études postsecondaires de leurs enfants. Outre de se concentrer sur l'épargne-études, la Fondation récompense des étudiants canadiens travailleurs et actifs au sein de la collectivité par des bourses et des prix; plus de 2 millions de dollars ont été décernés depuis la création de CST. Par l'entremise de l'innovation, de la promotion et du parrainage des régimes du Plan fiduciaire canadien de bourses d'études que les familles utilisent pour épargner en prévision des études postsecondaires de leurs enfants, CST continue de remplir sa mission. Elle a aidé près de 800 000 bénéficiaires à réaliser leurs rêves en matière d'études postsecondaires et gère des actifs totalisant plus de 5,3 milliards de dollars.

La Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études et ses filiales exercent leurs activités sous la marque principale « CST ».

Pour obtenir de plus amples renseignements

