Aptean Lance une Nouvelle Identité de Marque: Ready for What's Next, Nowtm

ALPHARETTA, Géorgie, 03 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Aptean, fournisseur mondial de solutions logicielles critiques pour les entreprises, révèle une nouvelle identité de marque. Ce changement renforce l'engagement d'Aptean à fournir à ses clients et à ses partenaires des solutions innovantes, leaders sur le marché et adaptées aux besoins spécifiques d'industries spécialisées. « Ready for What's Next, Nowtm » (Prêt pour la suite, maintenant) souligne la capacité unique d'Aptean à proposer aux entreprises, en quête de transformation numérique, des logiciels cloud permettant d'atteindre l'efficacité opérationnelle tout en favorisant l'expérience client.



Cette nouvelle identité, incluant des messages et des éléments graphiques plus modernes et plus audacieux, sera mondialement officialisée la semaine prochaine à travers les supports marketing, le site web et les réseaux sociaux d'Aptean, ainsi que par une campagne publicitaire. Les produits seront également renommés, permettant ainsi aux clients et aux entreprises intéressées d'identifier facilement la suite de solutions qui répond à leurs besoins.

L'évolution de la marque Aptean met en lumière l'expansion de l'offre et l'engagement pris pour développer des solutions adaptées à des industries spécifiques, permettant aux clients d'être prêts dès aujourd'hui pour le futur (Ready for What's Next, Nowtm). Poussées par les nouveaux défis du monde d'aujourd'hui, de nombreuses entreprises cherchent à faire évoluer leur Systèmes d'Information. Avec des systèmes parfois vieux de plus de dix ans, beaucoup d'entreprises recherchent de nouvelles options afin de mieux répondre aux besoins créés par le travail à distance, la pression grandissante des chaines d'approvisionnement, et les nouvelles tendances de vente et de distribution.

"Cette refonte complète de l'identité de marque incarne l'objectif d'Aptean d'aider ses clients dans leur transformation digitale grâce à des solutions cloud évolutives » explique TVN Reddy, CEO d'Aptean. "Symbolisant une approche dynamique de notre identité, Ready for What's Next, Nowtm exprime l'importance que nous accordons au partenariat avec des entreprises du monde entier, tout en mettant en valeur notre promesse inébranlable d'être ?focalisés clients' dans tout ce que nous entreprenons."

Les solutions Aptean sont déployées auprès de plus de 6 500 clients, de toutes tailles, dans différentes industries comme l'agroalimentaire, la distribution, l'industrie manufacturière, les services financiers et les sciences de la vie. Ses solutions d'Enterprise Resource Planning (ERP), de Supply Chain Management (SCM), de Manufacturing Execution System (MES), de Transportation Management System (TMS), de Customer Relationship Management (CRM), d'Asset Management, de Product Lifecycle Management (PLM), de gestion de la conformité et d'e-commerce sont spécifiquement conçues pour s'adapter à tout niveau de demande.

La directrice marketing d'Aptean, Nicole O'Rourke, ajoute, "Nous sommes ravis de consolider notre position sur le marché en tant que principal fournisseur de logiciels critiques, répondant aux besoins spécifiques de différentes industries. Avec cette nouvelle image de marque, Aptean incarne une précision inégalée et une volonté de pleinement comprendre les défis de nos clients en proposant des solutions aussi individualisées que les industries que nous servons."

Découvrez le nouveau Aptean en allant sur www.aptean.com.

A propos d'Aptean

Aptean est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions logicielles pour l'industrie, permettant à ses clients d'être Ready for What's Next, Nowtm (prêt pour la suite, maintenant). Nos solutions d'Enterprise Resource Planning et de Supply Chain sont conçues pour répondre aux besoins d'industriels spécialisés et de distributeurs de plus de 20 industries. Quant à nos solutions de conformité, elles sont à destination de marchés spécifiques tels la finance et les sciences de la vie. Au total, les solutions Aptean sont utilisées par plus de 6 500 clients dans le monde. Pouvant être déployés sur le cloud ou on-premise, les produits et services d'Aptean ainsi que son expertise inégalée supportent la montée en puissance et le succès d'entreprises de toutes tailles. Aptean est situé à Alpharetta, USA et possède des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, et en Asie-Pacifique. Pour en apprendre plus sur Aptean et les marchés que nous adressons, visitez notre site www.aptean.com.

Aptean est une marque commerciale d'Aptean, Inc. Tous les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales des sociétés respectives auxquelles ils sont associés.

Pour les demandes media, merci de contacter

Nicole O'Rourke

Chief Marketing Officer

Nicole.Orourke@aptean.com

(770) 715-0362





