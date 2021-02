Pour le quatrième trimestre consécutif, Persistent a été nommé parmi les 15 meilleures sources de sourcing pour les services gérés au quatrième trimestre 2020 Global ISG Indextm Catégorie « Booming 15 »





Reconnaît le volume des contrats d'externalisation d'une valeur supérieure à 5 millions de dollars par an ; fait suite à l'attribution du prix ISG Star of Excellencetm 2020

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 3 février 2021 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) a été nommé parmi les 15 meilleures sources de sourcing pour les services gérés pour le quatrième trimestre consécutif par la société leader mondial de recherche et de conseil technologique Information Services Group (ISG) dans son rapport trimestriel 2020 Global ISG Indextm. La liste Booming 15 d'ISG couvre les fournisseurs de services dont le chiffre d'affaires mondial est inférieur à 1 milliard de dollars.

Cela fait suite au prix ISG Star of Excellencetm que Persistent a remporté en septembre, pour avoir obtenu le meilleur score cumulé d'expérience client pour la qualité de ses services technologiques de base et pour avoir été un leader dans l'APAC et en Amérique du Nord dans les domaines de la BFSI (banque, services financiers et assurance), des soins de santé et des sciences de la vie.

Citation de Paul Reynolds, directeur de la recherche d'ISG

« La demande mondiale de technologies et de services aux entreprises a atteint un niveau record au quatrième trimestre, alors que l'industrie du sourcing continue de se remettre de son ralentissement lié à la pandémie. Combiné à l'urgence que ressentent de nombreuses entreprises à passer à des plates-formes plus flexibles basées sur le cloud, en tirant parti de certaines des dernières technologies, nous continuons de voir Persistent saisir cette opportunité de front et afficher une croissance robuste. »

L'ISG Indextm est une source d'information qui fait autorité en matière de renseignements commerciaux sur l'industrie mondiale des technologies et des services aux entreprises. Persistent continue à s'imposer comme un acteur de premier plan et en pleine croissance sur le marché mondial des services gérés, sur la base de son volume d'affaires par rapport aux autres fournisseurs du secteur. L'inclusion de Persistent dans l'ISG Indextm est basée sur les données que l'entreprise soumet à l'ISG chaque trimestre.

Citation de Nitha Puthran, Vice-présidente senior des services technologiques, Persistent Systems

« L'ISG Index reflète l'importance que nous accordons à la fourniture de services gérés de grande valeur à notre clientèle mondiale. Nous voyons des clients qui cherchent des moyens de transformer leur entreprise, en tirant parti des plates-formes basées sur le cloud et en automatisant et simplifiant des systèmes traditionnellement complexes. Les services gérés sont un moyen rapide et efficace d'y parvenir, et nous sommes ravis de voir la confiance de nos clients se refléter dans cette reconnaissance. »

Persistent est une société de solutions globales qui propose l'accélération du commerce numérique, la modernisation des entreprises et l'ingénierie des produits numériques, avec un accent particulier sur les secteurs de la BFSI, des soins de santé et des sciences de la vie, de la fabrication et de la technologie. Elle crée des mosaïques numériques uniques pour les clients, en fusionnant le meilleur de plusieurs offres de cloud computing et de services à la demande, souvent intégrées aux systèmes informatiques existants, pour une souplesse et une efficacité optimales.

À propos de l'ISG Indextm

L'ISG Indextm est reconnu comme la source faisant autorité en matière de renseignements commerciaux sur le secteur mondial des technologies et des services aux entreprises. Pendant 73 trimestres consécutifs, il a détaillé les dernières données et tendances du secteur pour les analystes financiers, les acheteurs d'entreprises, les fournisseurs de logiciels et de services, les cabinets d'avocats, les universités et les médias. En 2016, l'ISG Index a été élargi pour inclure la couverture du marché en pleine croissance des services en ligne, mesurant l'impact significatif des services en ligne sur la transformation des entreprises numériques. ISG fournit également une analyse continue de l'automatisation et d'autres technologies numériques dans ses présentations trimestrielles de l'ISG Index.

À propos d'ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq : III) est une société de recherche et de conseil technologique de premier plan au niveau mondial. Partenaire commercial de confiance de plus de 700 clients, dont plus de 75 des 100 entreprises les plus importantes au monde, ISG s'engage à aider les entreprises, les organisations du secteur public et les fournisseurs de services et de technologies à atteindre l'excellence opérationnelle et une croissance plus rapide. La société est spécialisée dans les services de transformation numérique, notamment l'automatisation, l'infonuagique et l'analyse des données, le conseil en matière d'approvisionnement, les services de gestion de la gouvernance et des risques, les services aux exploitants de réseau, la conception de stratégies et d'opérations, la gestion du changement, la veille commerciale et la recherche et l'analyse technologiques. Fondée en 2006 et basée à Stamford, dans le Connecticut, ISG emploie plus de 1 300 professionnels prêts pour le numérique et opérant dans plus de 20 pays, une équipe mondiale connue pour sa pensée novatrice, son influence sur le marché, sa profonde expertise sectorielle et technologique, et ses capacités de recherche et d'analyse de classe mondiale reposant sur les données de marché les plus complètes du secteur. Pour obtenir davantage de renseignements, consultez le site www.isg-one.com.

À propos de Persistent

Avec plus de 12 000 employés dans le monde, Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) est une société de solutions globales qui propose des services d'accélération du commerce numérique, de modernisation des entreprises et d'ingénierie des produits numériques

www.persistent.com

Déclarations prospectives et avertissements

Pour les risques et incertitudes liés aux déclarations prospectives, veuillez consulter le site www.persistent.com/FLCS

Contact pour les médias :

Ken Montgomery

Persistent Systems (mondial)

+1 213 500 8355

ken_montgomery@persistent.com

Saviera Barretto

Archetype

+91 84249 17719

saviera.barretto@archetype.co

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1022385/Persistent_Systems_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 3 février 2021 à 07:40 et diffusé par :