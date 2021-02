La Banque CIBC annonce que la vente prévue pour céder une part majoritaire dans FirstCaribbean International Bank à GNB Financial Group Limited n'aura pas lieu





TORONTO, le 3 févr. 2021 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui que la transaction en vue de vendre une part importante de sa participation majoritaire dans CIBC FirstCaribbean (« FirstCaribbean ») à GNB Financial Group Limited n'a pas obtenu les approbations réglementaires de FirstCarribbean.

« Bien que cette transaction aurait cadré les perspectives d'expansion à long terme de FirstCaribbean, il ne s'agit qu'une des façons d'ajouter de la valeur pour les parties intéressées », maintient Harry Culham, chef de groupe, Marchés des capitaux, qui supervise les activités de FirstCaribbean. « FirstCaribbean vise à établir des relations étroites de longue durée avec sa clientèle dans les Caraïbes, à optimiser ses activités et à renforcer l'efficacité. Nous continuons notre mandat d'exécuter notre stratégie à long terme et d'assurer les meilleurs résultats pour nos clients, nos membres d'équipe et nos collectivités. »

