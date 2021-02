Les Producteurs d'oeufs du Canada félicitent Tim Hortons d'avoir adopté le programme de certification Assurance qualité des oeufs(MC) dans ses restaurants partout au Canada grâce à son menu à base d'oeufs fraîchement cassés





OTTAWA, ON, le 3 févr. 2021 /CNW/ - Les Producteurs d'oeufs du Canada félicitent Tim Hortons d'avoir mis en vedette la marque de certification Assurance qualité des oeufsMC (AQOMC) dans les publicités de Tim Hortons pour les articles de son menu à base d'oeufs fraîchement cassés, maintenant offerts dans les restaurants partout au Canada. Ces efforts déployés par la plus importante chaîne de restaurants du Canada démontrent qu'elle s'engage à s'approvisionner en oeufs canadiens de haute qualité et à soutenir les producteurs d'oeufs canadiens qui les produisent chaque jour selon des normes de classe mondiale.

Les publicités de Tim Hortons et les affiches dans les restaurants montrant des articles du menu à base d'oeufs fraîchement cassés, comme les sandwichs chauds, les bagels et les wraps de petit déjeuner, faits avec des oeufs canadiens frais et de haute qualité arboreront la marque de certification AQOMC.

« Nous savons que les Canadiens apprécient les ingrédients de qualité produits ici même au Canada, et nous sommes fiers de nous associer à Tim Hortons pour renforcer le lien entre nos fermes et leur menu », déclare Roger Pelissero, président des Producteurs d'oeufs du Canada. « Leur engagement à l'égard des aliments et des fournisseurs de haute qualité, comme les producteurs d'oeufs canadiens, qui respectent les principales normes de salubrité des aliments et de bien-être des animaux, témoigne de leur dévouement envers leurs clients. »

La marque de certification AQOMC, élaborée par les Producteurs d'oeufs du Canada, fait partie d'un programme à l'échelle de l'industrie, qui comprend des inspections à la ferme et des audits par des tiers. Le Canada est reconnu pour avoir les normes parmi les plus élevées au monde en matière de salubrité et de qualité des oeufs, et le programme de certification AQOMC veille au maintien de ces normes. Pour les restaurants et les détaillants, la marque de certification AQOMC sur les boîtes d'oeufs, les menus ou les emballages de produits donne aux clients l'information dont ils ont besoin pour savourer les oeufs canadiens en toute confiance. Ils peuvent ainsi voir immédiatement que leurs oeufs proviennent du Canada et qu'ils sont de la plus haute qualité.

« Tim Hortons a pris l'engagement d'offrir des aliments de grande qualité dans l'ensemble de son menu, comme le démontre notre décision d'utiliser des oeufs fraîchement cassés dans les cuisines de nos restaurants », affirme Hope Bagozzi, chef du marketing de Tim Hortons. « Nous sommes très fiers d'afficher la marque AQOMC qui témoigne de notre engagement à soutenir les producteurs d'oeufs canadiens et à trouver les meilleurs oeufs disponibles pour nos clients. »

Visitez qualitedesoeufs.ca pour en savoir plus sur le programme de certification AQOMC des Producteurs d'oeufs du Canada.

Au sujet des Producteurs d'oeufs du Canada

Maintenant dans leur cinquantième année comme organisation agricole de premier plan au Canada, les Producteurs d'oeufs du Canada ont pour mandat de gérer l'offre pour les oeufs à l'échelle nationale et de promouvoir leur consommation, tout en veillant aux intérêts des producteurs d'oeufs réglementés de tout le pays. Pour plus d'information, visitez le site producteursdoeufs.ca.

À propos de Tim Hortons® Canada

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le coeur et satisfait les goûts des gens d'ici. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants oeuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada, et ses restaurants servent plus de 5 millions de tasses de café par jour. Au Canada, 80 % de la population se rend à l'un des quelque 4 000 restaurants Tim Hortons du pays au moins une fois par mois. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs, wraps, soupes et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir plus de renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Producteurs d'oeufs du Canada

Communiqué envoyé le 3 février 2021 à 06:15 et diffusé par :