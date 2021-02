T2EVOLVE : une alliance révolutionnaire qui place l'Europe à l'avant-garde de l'immunothérapie contre le cancer





LA HAYE, Pays-Bas, 3 février 2021 /PRNewswire/ -- T2EVOLVE est une nouvelle alliance révolutionnaire de leaders universitaires et industriels dans le domaine de l'immunothérapie du cancer dans le cadre de l'Initiative en matière de médicaments innovants (IMI) de l'Union européenne. L'objectif principal de T2EVOLVE est d'accélérer le développement et d'accroître la sensibilisation et l'accès des patients cancéreux à l'immunothérapie par des cellules immunitaires qui abritent un récepteur de cellules T (TCR) génétiquement modifié ou un récepteur d'antigène chimérique synthétique (CAR). Parallèlement, T2EVOLVE vise à fournir des orientations sur l'intégration durable de ces traitements dans le système de santé de l'UE.

Le développement clinique des traitements à base de cellules T artificielles progresse et l'UE a déjà approuvé cette thérapie pour le traitement de la leucémie. Malgré son potentiel de guérison de nombreux types de cancers et d'autres maladies infectieuses ou auto-immunes, la transposition en essais cliniques et l'entrée sur le marché de l'UE sont lentes et à la traîne par rapport à d'autres régions. Il manque (1) des modèles standardisés de prédiction de la sécurité et de l'efficacité, (2) des stratégies pour le conditionnement optimal des patients et (3) des schémas de fabrication, de libération et de surveillance personnalisés.

Objectifs du T2EVOLVE consortium

Optimiser les modèles précliniques pour la prévision de la sécurité et de l'efficacité Définir des méthodes de référence pour le suivi des patients Sélectionner les schémas de lymphodéplétion optimaux pour améliorer la réception de la thérapie Produire des guides de bonnes pratiques médicales et établir des profils de produits standard Intégrer les parties prenantes des patients et améliorer l'expérience des patients Élargir l'accès des patients

Membres de T2EVOLVE

T2EVOLVE regroupe des innovateurs et des pionniers dans le domaine de l'immunothérapie de 9 nations et est coordonné par l'Universitätsklinikum Würzburg, en Allemagne, et Servier, en France. Visitez cette page pour consulter la liste complète des partenaires.

En tant que membre, l'Association européenne d'hématologie (EHA) soutient le développement de thérapies avancées, sûres, efficaces et accessibles à base de cellules T artificielles. L'EHA sera responsable de la diffusion d'informations pour aider à la mise en oeuvre de matériels destinés à l'éducation des patients et de leurs familles ainsi que d'un large éventail de ressources pour les professionnels de la santé. Enfin, l'EHA fera partie d'un comité technique qui travaillera à l'élaboration de normes analytiques et à l'approbation de méthodes scientifiques.

De plus amples informations sur le projet seront disponibles sur le site www.t2evolve.eu et sur le profil LinkedIn du projet « T2EVOLVE consortium ».

Le projet T2EVOLVE fera sa première apparition publique lors de la troisième réunion européenne de la cellule CAR-T de l'EHA-EBMT (virtuelle, du 4 au 6 février 2021) avec un atelier le 5 février à 19h00 CET intitulé « Comment faire passer rapidement les nouveaux CAR-T du banc d'essai au chevet des patients ? Questions clés et réponses ! »

Ce projet reçoit un financement de l'entreprise commune de l'initiative en matière de médicaments innovants 2 dans le cadre de la convention de subvention n° 945393. Cette entreprise commune reçoit le soutien du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne et de l'EFPIA.

