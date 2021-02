L'heure est aux oeufs fraîchement cassés 100 % canadiens dans les restaurants Tim Hortons partout au pays : nous sommes fiers de les servir dans tous les sandwichs de déjeuner





Les oeufs fraîchement cassés font partie de la stratégie de retour aux sources de Tim Hortons , qui vise à rehausser la qualité des produits de son menu.

, qui vise à rehausser la qualité des produits de son menu. L'été dernier, Tim a aussi lancé un nouveau bacon plus croustillant et fumé naturellement, un nouveau muffin anglais moelleux et un petit pain déjeuner au goût de beurre plus prononcé, afin de rendre ses sandwichs de déjeuner encore plus délicieux et irrésistibles.

Il y a quelques semaines, Tim Hortons a lancé un nouveau café de torréfaction foncée plus riche et plus corsé, infusé avec des grains 100 % arabica de qualité supérieure.

TORONTO, le 3 févr. 2021 /CNW/ - Les sandwichs de déjeuner que nos invités adorent sont maintenant encore plus savoureux, grâce à l'arrivée des oeufs fraîchement cassés dans les restaurants Tim Hortons partout au pays!

La décision d'améliorer nos sandwichs de déjeuner - en utilisant dans nos cuisines de gros oeufs fraîchement cassés 100 % canadiens de catégorie A - repose sur une série de tests que nous avons soigneusement menés et analysés pour assurer la satisfaction de nos invités.

« Nos invités adorent ce changement et ils avaient très hâte au lancement d'aujourd'hui », confie le chef Tallis Voakes. À titre de nouveau responsable de l'équipe culinaire de Tim Hortons, il a pour mission d'améliorer l'ensemble du menu de la chaîne.

« Tim s'est engagé à offrir des aliments de meilleure qualité dans l'ensemble de son menu, et c'est ce qu'on voit avec l'arrivée des oeufs fraîchement cassés et les autres améliorations importantes que nous avons apportées à notre bacon, nos muffins anglais et nos petits pains au goût de beurre plus prononcé pour nos sandwichs de déjeuner. Tim va apporter d'autres succulentes améliorations à ses produits cette année et j'ai hâte que nos invités puissent y goûter partout au pays! »

En partenariat avec les Producteurs d'oeufs du Canada, Tim Hortons est fier de préparer tous ses sandwichs de déjeuner avec des oeufs frais produits au Canada conformément à la certification Assurance qualité des oeufsMC (AQOMC), qui garantit le respect des normes nationales en matière de salubrité alimentaire et de bien-être des animaux.

« Nous sommes ravis que Tim Hortons affiche le logo du programme Assurance qualité des oeufsMC dans les publicités sur ses produits préparés avec des oeufs fraîchement cassés. Cela témoigne de l'engagement de Tim à utiliser des oeufs d'ici de haute qualité et à soutenir les 1 100 producteurs au pays qui travaillent d'arrache-pied chaque jour pour que leurs oeufs respectent les normes internationales », souligne le président des Producteurs d'oeufs du Canada, Roger Pelissero.

Nos invités peuvent commander des Timatin et des wraps-matin servis avec nos nouveaux oeufs fraîchement cassés dans les restaurants participants ou via l'appli mobile pour la cueillette ou la livraison.

Pour un temps limité dans certaines villes, les utilisateurs inscrits de l'appli Tim Hortons peuvent faire livrer gratuitement nos nouveaux sandwichs de déjeuner préparés avec des oeufs fraîchement cassés s'ils passent une commande de 9 $ ou plus (avant les taxes) sur l'appli Tim Hortons. L'offre est valable jusqu'au 28 février dans les restaurants participants.

À propos de Tim Hortons® Canada

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le coeur et satisfait les goûts des gens d'ici. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants oeuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada, et ses restaurants servent plus de 5 millions de tasses de café par jour. Au Canada, 80 % de la population se rend à l'un des quelque 4 000 restaurants Tim Hortons du pays au moins une fois par mois. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs, wraps, soupes et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir plus de renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.com.

SOURCE Tim Hortons

Communiqué envoyé le 3 février 2021 à 06:00 et diffusé par :